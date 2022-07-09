Медведев: с Россией стали считаться, как с Советским Союзом

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что с Россией стали по-настоящему считаться, как с Советским Союзом.

Он напомнил он, цели специальной военной операции были объявлены президентом РФ и состоят, как известно, в защите граждан Донбасса и денацификации и демилитаризации Украины.

«Здесь всё ясно, и они будут достигнуты. Но есть и ещё одна задача, которая уже решена. С Россией стали считаться по-настоящему. Как с Советским Союзом. А в чём-то и серьёзнее, судя по набору санкций», – считает Медведев.

При этом он отметил, что ещё недавно все было иначе. В качестве примере, он назвал период, когда даже присутствие нашей страны в G8, не гарантировало нам уважение со стороны Запада.

«Помнится Россию не звали на встречу "семёрки", где обсуждались экономические и подчас оборонные вопросы западных стран. Если с тобой не считаются – дело плохо. Как в детстве, когда в твой двор пришли драться из соседнего. Если ты струсил и свинтил домой, ты никто и больше тебя никуда не позовут. А если ты врезал первым, то шансы отстоять своё становятся существенно выше», – резюмировал он.

