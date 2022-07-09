Минобороны сообщило об успехах ВС РФ в ходе спецоперации на Украине

В ходе брифинга 9 июля официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков доложил, что за сутки ВС РФ уничтожили за сутки более 75 националистов в Николаевской области.

Были поражены 22 пункта управления противника, подразделения артиллерии на позициях в 72 районах, 2 пункта дислокации иностранных наёмников под Харьковом.

В районе населенного пункта Часов Яр ударом высокоточного оружия ВКС РФ уничтожен ангар с американскими 155-мм гаубицами М777 и до 30 украинских боевиков, обстреливавших жилые кварталы Донецка. В районе Зеленодольска Днепропетровской области ВКС РФ поразили пункт временной дислокации нацбатальона «Торнадо», уничтожено более 40 боевиков.

Помимо этого, при ударе ВКС РФ по артиллерийскому дивизиону 72-й бригады украинских войск в районе Соледара уничтожено более 30% украинских военных.

Российская авиация и артиллерия поразили за сутки 22 пункта управления, артиллерию и живую силу украинских военных, в том числе два пункта дислокации иностранных наемников в районе Харькова.

Также были поражены подразделения артиллерии на огневых позициях в 72 районах, живая сила и военная техника украинских военных в 117 районах, включая два пункта дислокации иностранных наемников в районе Харькова.