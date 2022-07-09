Национальный фестиваль и премия «Музыкальное сердце театра» под управлением композитора, народного артиста России Максима Дунаевского в 2022 году пройдет с 18 по 28 ноября в Екатеринбурге. В основе проекта – фестиваль лучших российских спектаклей современного музыкального театра, лаборатория (прием заявок открыт до 31 июля) с последующим питчингом и торжественная церемония награждения победителей премии. В этом году организаторы проекта усилили программу за счет расширения лабораторной секции с участием молодых актеров из регионов, дополнительной программой музыкальных спектаклей с участием юных актеров, а также круглым столом «Перспективы развития музыкального театра в России». Этот масштабный проект реализуется Автономной некоммерческой организацией «Музыкальное сердце театра» при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Министерства культуры Свердловской области и Союза Театральных Деятелей и является участником конкурса Президентского фонда культурных инициатив.

Вартанова Карина, председатель Экспертного совета премии, специалист по истории американского театра, преподаватель истории зарубежного театра в ГИТИС:

Этот фестиваль - особенный и абсолютно уникальный. Он уникален своей уже сложившейся историей и своей направленностью. Учрежденный в 2005-м году, он с самого начала был нацелен, чтобы объять и осмыслить весь многоликий, невероятно яркий и порою сложный процесс развития и состояния музыкального театра - в обеих столицах и регионах нашей необъятной страны. С самого начала фестиваль был открыт для всех музыкальных жанров, (исключение составляли опера и балет),- для больших и малых, камерных форм. Оперетта, мюзикл, кабаре. В этом, 2022 году, мы также наблюдаем очевидное расширение экспериментального диапазона фестиваля: Рэп- мюзикл! Музыкальный спектакль по трагедиям Шекспира . И где? В Южно- Сахалинске. Это прекрасно! А все потому что, мюзикл ведь сам постоянно находится в поиске новых форм и новых средств выразительности. И наш отечественный театр это осмыслил, принял. Также стоит обсудить уровень сценографии, световой партитуры,общей стилистики спектаклей.. Это прекрасно, что во многих спектаклях этого года мы обнаруживаем очень точно найденные колорит, темпо/ритм, стиль - соответствующие музыке и либретто. Думаю, что совершенно очаровательный золотой скрипичный ключик – награда фестиваля «Музыкальное сердце театра» заслуженно найдет своих творцов и исполнителей в этом сезоне.

Музыкальный театр воплощает в себе традицию, национальные корни, культурный код страны, объединяя два ключевых для России вида искусства: театр и музыку. Индустрия современного музыкального театра – это живой организм, площадка активного творческого поиска и самосовершенствования. «Музыкальное сердце театра» «сшивает» разрозненные региональные «лоскутки» в единое федеральное полотно, объединяя жанр общим национальным смыслом, делая его культурным инструментом общероссийского уровня. «Музыкальное сердце театра» – уже сейчас один из самых больших театральных фестивалей в России: география проекта представлена от Калининграда до Южно-Сахалинска, в афишу входят показы спектаклей не менее 10 профессиональных коллективов.

Миссия фестиваля и премии — содействие талантам по всей стране и популяризация музыкально-театрального искусства среди зрителей. В центре внимания проекта — как уже хорошо известные, так и молодые коллективы, как репертуарные, так и независимые театры, которые приобретают возможность заявить о себе, получив оценки от профессионалов. Куратор лаборатории — Александр Пантыкин, композитор, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, лауреат «Золотой маски».

Дмитрий Калантаров, продюсер фестиваля:

Трансформация фестиваля и премии создало уникальную возможность для региональных любителей современного музыкального театра увидеть объемную картину лучших достижений отечественной сцены. Наша основная цель – в ежегодном режиме выявлять лучшие работы, отмечать их и как некие эталоны, представлять их профессиональному и зрительскому сообществу. В этом году заявки проходят три этапа оценки. Сначала видеозаписи отсматривает Малый экспертный совет, формируя лонг-лист, затем Большой экспертный совет, в который уже входят представители цехов театральных профессий (из состава Академиков) и формируют шорт-лист, который мы опубликуем 1 августа. После чего Дирекция фестиваля приступит к формированию программы фестиваля, в которую войдут показы спектаклей-номинантов. Далее, по спектаклям, которые вошли в шорт-лист, уже идет голосование наших академиков, их более ста, из всех российских регионов, где так или иначе представлен музыкальный театр. Таким образом, определяются победители по каждой номинации. А их у нас в этом году восемнадцать.

1 июля организаторы премии огласили лонг-лист, в который вошли 13 спектаклей из 65 заявок от театров с разных уголков нашей страны. 7 июля состоялась первая встреча Большого экспертного совета по формированию шорт-листа и номинантов.

Президент премии и фестиваля – Народный артист Российской Федерации, композитор Максим Дунаевский.