Преимущества станков с ЧПУ

На сегодняшний день чпу станок востребован и интегрирован в большое количество различных производств. Все дело в том, что в сравнении со стандартными станками он предоставляет действительно множество ощутимых преимуществ, которые не стоит недооценивать.

Автоматизация

Первое существенное преимущество такого станка. При его использовании та работа, которую обычно выполняет оператор, сильно сжимается, поскольку станок работает чуть ли не в полном автономном режиме. Например, станок с чпу самостоятельно перемещает все свои рабочие органы, выбирает инструмент для работы, задает скорость, а также направление.

Точность обработки

Так как станок оборудован программным обеспечением, он может самостоятельно анализировать обрабатываемый объект, выставляя таким образом настройки для сохранения идеальной точности работы. Действительно, на практике такие станки вообще не отодвигаются от нужных значений.

Самое важное - оператору следить за тем, чтобы проблем с размерами и инструментами не было. Но чаще всего и таких дефектов не случается, либо он происходят крайне редко.

Гибкость

Чтобы станок самостоятельно мог выполнять работу с другой деталью, нужно лишь заменить одну программу другой. Таким образом это делает станок чпу по существу универсальным устройством.

Если обычный, токарный станок не может работать с другими размерами, то чпу может. И это не единственное его отличие от привычных моделей. По существу ограничений на резьбу или создание каких-либо поверхностей у такого станка попросту нет.

Производительность

Станок позволяет тонко настраивать производитель, увеличивая таким образом скорость работы, а также время обработки той или иной запчасти. Кроме того стоит учитывать еще и то, что простоя в работе чпу станка как такового попросту нет. В результате производитель закономерно увеличивается, причем иногда кратно.

Оптимизация затрат на режущий инструмент

Чпу станок оптимизирует расход инструмента. Ну а если грамотный специалист, который наблюдает за его работой, дополнительно будет следить за этим, то можно говорить и вовсе о том, что режущий прибор будет израсходоваться с настолько маленькой скоростью, насколько это в принципе возможно.

Оптимизация работы заложена еще в ПО, и там ее можно тонко настроить, сделав расход максимально минимальным.

Это основные преимущества станка чпу.