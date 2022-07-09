Штайнмайер в жёсткой форме потребовал извинений от Зеленского за отмену визита

В разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским его коллега из ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в жёсткой форме потребовал объяснений из-за отмены его визита в Киев.

Как передаёт РИА Новости, об этом пишет Spiegel со ссылкой на источники в обеих столицах. В материале немецкого издания отмечает, что сразу после скандального эпизода власти Германии предпринял все усилия для урегулирования ситуации – в конце телефонный разговор между Штайн майером и Зеленским удалось согласовать. Позже официально объявили, что обмен мнениями был «очень важен» для президентов двух стран, а Штайнмайер выразил солидарность с Зеленским и получил приглашение посетить Киев.

«Казалось, что конфликт закрыт. Но вероятно тот телефонный звонок мог привести к очередному скандалу – но на этот раз из-за Штайнмайера», – пишет журнал.

Источники Spiegel утверждают, что Зеленский сначала выразил сожаление из-за отмены визита и назвал происшествие «крупным недоразумение», после чего предложил Штайнмайеру приехать в Киев 8 мая. Но эта дата оказалась неудобной для немецкого лидера.

В ответ он потребовал от главы «незалежной» обсудить отмену его прошлого визита, прежде чем переходить к планированию следующего. Отмечается, что инцидент стал историческим оскорблением и неприемлемым нарушением дипломатических правил в отношении главы государства, из-за чего президент ФРГ потребовал от Зеленского объяснений.

После того как украинский лидер заявил, что не знал об этом инциденте, Штайнмайер сильно рассердился. Вся корреспонденция была у него перед глазами. Поэтом он сказал: «Пожалуйста, избавьте себя и меня от необходимости зачитывать всё это сейчас».

Зеленский снова попытался сменить тему, а Штайнмайер вновь задал тот же вопрос, получив уклончивую, но, вероятно, достаточно сломленную реакцию от Зеленского. Как пишет издание, федеральный президент уступил этому: «Ладно, оставим тему».

В свою очередь собеседники журнала в администрации президента ФРГ утверждают, что были удивлены настойчивости обычно спокойного Штайнмайера, с которой тот противостоял Зеленскому. Между тем сотрудники аппарата президента ФРГ подчеркнули, что гордятся реакцией своего руководителя, который не стал терпеть унизительное обращение Киева.

Напомним, Штайнмайер собирался посетить Украину в апреле текущего года вместе с лидерами нескольких восточноевропейских стран. Но тогда в Киеве назвали его визит нежелательным.

Украина объяснила отказ тем, что ждёт от ФРГ конкретных решений по эмбарго на поставки нефти из России, а также по оказанию военной и экономической помощи Украине, в частности, предоставлению тяжелого вооружения. Отмена визита Штайнмайера привела к напряжённости в отношениях между Киевом и Берлином двух стран, а канцлер ФРГ Олаф Шольц заявлял, что не планирует посещать Киев.

Разногласия были преодолены в телефонном разговоре Шольца с Зеленским, после чего в Киев приезжали некоторые немецкие политики, в том числе канцлер, посетивший Украину 16 июня вместе с лидерами Италии и Франции.