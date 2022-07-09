СМИ: США и союзники тайно ведут обсуждение окончания конфликта на Украине

США и их ключевые союзники из Европы в закрытом порядке обсуждают дипломатические пути окончания военного конфликта на Украине.

Как передаёт РИА Новости, об этом пишет немецкое издание Welt. Согласно данным газеты, между США и важнейшими союзниками продолжают тайные консультации, в ходе которых изучаются дипломатические методы прекращения военных действий на территории «незалежной».

Подробную информацию автору статьи не сообщают. Однако они отмечают, что причины «замешательства» Запада лежат на поверхности – за мирное конфликта выступают большинство европейских избирателей.

