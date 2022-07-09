СМИ: Запад недооценил волю России к победе на Украине

США и их союзники пошли на авантюру, решив проигнорировать интересы России по членству Украины в НАТО, тем самым, спровоцировав конфликт.

Как передаёт РИА Новости, об этом пишет издание The American Thinker. По мнению автора статьи, у стран Запада в этом регионе никогда не было значимых стратегических интересов, чтобы доводить дело до эскалации.

Поэтому, как отметил журналист, те политики, которые сейчас утверждают, что не предвидели такого развития событий, несмотря на всю предысторию, ведут себя как «полные дураки».

Обозреватель при этом предположил, что до начала спецоперации Россия согласилась бы на урегулирование ситуации путём объявления нейтралитета Украины и это вообще не навредило бы Западу.

«Но теперь требований у Москвы может оказаться гораздо больше. А те, кто считают, что РФ не сможет достигнуть своих целей, по сути, делают хорошую мину при плохой игре. Русские не будут побеждены, и точка. По той простой причине, что Украина значит для них на порядки больше, чем для нас», – говорится в материале The American Thinker.

