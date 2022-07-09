S&P, Nasdaq и Dow: в ожидании инфляции

В пятницу американские фондовые индексы закрыли торги разнонаправлено. Но правильнее было бы сказать, что рынок закрылся «без изменений»: Dow Jones Industrial Average упал на 0,15%, S&P 500 потерял 0,08%, а Nasdaq Composite прибавил 0,12%. Эти микроскопические подвижки стали итогом весьма волатильного дня, в ходе которого тот же Nasdaq показывал как снижение на 1,22%, так и рост на 0,6%.

Торги открылись падением на фоне неожиданно сильных данных о занятости и безработице в США. В этом не было никакого противоречия, ведь для медвежьих рынков времен подъема ставки хорошие новости об экономике на самом деле являются плохими новостями.

Статья по теме: Dow и S&P 500: под знаком рецессии

На рынке надеялись, что угроза рецессии, которая просматривалась в статистике последних недель, побудит ФРС изменить курс на быстрое ужесточение денежно-кредитной политики. Сейчас она ведет борьбу с высочайшей за более, чем 40 лет инфляцией (8,6% в мае). Но если на рынке труда возникнут проблемы, то, в силу своего двойного мандата (полная занятость и ценовая стабильность), ФРС может и задуматься.

Однако Минтруда США объявило, что экономика создала в июне 372 тысяч рабочих мест вне сельского хозяйства. Опрошенные Bloomberg экономисты ждали роста только на 265 тыс. При этом уровень безработицы остался на отметке 3,6%.

Такое положение вещей только стимулирует ФРС повышать ставку. Тем более, что с обузданием инфляции особых успехов не наблюдается. Рыночный консенсус ждет, что 13 июля перед открытием торгов будет объявлено о новом рекорде — 8,8% в июне. Это максимум с декабря 1981 года.

Но в то же время ситуация на рынке труда вроде бы говорит о том, что страхи экономического спада надуманы. И вскоре акции бодро пошли вверх, так что индексы даже вышли в «зеленую зону».

Однако период высоких и растущих ставок — это вообще не лучшее время для акций. А доходность казначейских облигаций уже взлетела, отыгрывая новую информацию. У эталонных U.S. 10 Year Treasury она выросла с 2,782% в четверг до 3,101% к полудню пятницы.

Одновременно нефть уверенно восстанавливалась после обвала. Brent отскочила от минимума недели в 98,5долларов за баррель до 107,47 долларов. Это немедленно напомнило рынку о роли высоких цен на бензоколонках в американской инфляции. И акции ушли в минус.

Между тем на этой неделе, в том числе и в пятницу, кривая доходности казначейских облигаций неоднократно инвертировалась на спреде 2 —10 лет (доходность длинных бумаг становилась ниже коротких). Это проверенный десятилетиями предиктор рецессии.

Статья по теме: Nasdaq: воспоминание о будущем

К тому же трекер Федерального резервного банка Атланты GDPNow показал днем в пятницу, что ВВП США по итогам II квартала снизился на 1,2%. Эта модель предназначена для предсказания темпов роста экономики на основе обновляемой статистики и уже учла последние данные с рынка труда. Днем ранее она показывала падение на 1,9%, так что улучшение было налицо, но с учетом того, что в I квартале ВВП США снизился на 1,6%, это все равно соответствовало технической рецессии. И акции вновь ненадолго вышли в плюс.

Этот суматошный день во многом был отражением всей недели, начавшейся внутридневным падением Dow на 2,4% и завершившейся его приростом на 0,8%. Nasdaq прибавил за этот же период гораздо заметнее благодаря высокой доле перепроданных «акций роста» — 4,6%. Но волатильность была велика у обоих индексов. Рынок болтало между страхами рецессии и опасениями инфляции.

На наступающей неделе к ним могут добавиться разочарования в квартальных результатах компаний, поскольку официально стартует сезон отчетности. Первый крупный отчет — PepsiCo — появится во вторник, Delta Air Lines — в среду, JPMorgan Chase и Morgan Stanley — в четверг, а Wells Fargo, Citigroup и PNC Financial — в пятницу.

Несмотря на явное ухудшение ситуации в экономике и бизнесе, аналитики сохраняют свои оценки на таких уровнях, как будто на горизонте не рецессия, а бум. Это ведет к простой развилке: либо они сами пересмотрят прогнозы, либо их опровергнет жизнь. Ни то, ни другое не способствует покупке акций.

«Уолл-стрит особо не изменила оценки. Рост прибыли замедлился. Маржа компаний сжимается. Аналитики же оставляют свои оценки без изменений, –— обращал внимание CNBC в пятницу директор по инвестициям Bleakly Advisory Group Питер Буквар. — Если предстоит корректировка, то сейчас самое время».