В Индии заявили о желании развивать фармацевтическое производство в России

Индия планирует развивать фармацевтический бизнес в России. В частности, Нью-Дели допускает возможность развития поставок, произведенных в нашей стране лекарственных препаратов, в Африку и Азию.

Об этом в интервью РИА Новости заявил руководитель индийского бизнес-альянса Сэмми Котвани. По его словам, на профильной конференции производителей фармацевтической отрасли, которая состоится в 20-х числах июля, стороны планируют достичь важнейших договорённостей.

«Надеюсь, мы сумеем успешно развивать двусторонние бизнес-отношения и строить больше предприятий, чтобы не только торговать с Россией и странами СНГ, но ещё и экспортировать российские медикаменты в страны Африки, – пояснил Котвани. – Это – наше общее будущее».

Он также отметил, что в этом вопросе нужна поддержка российского правительства и российского рынка, чтобы ускорить данный процесс.

«Уже в 20-х числах июля состоится большая российско-индийская конференция фармацевтического бизнеса. Хочется верить, будет какое-то движение вперёд», – пояснил бизнесмен.

При этом он добавил, что в новых условиях, когда для многих российских компаний отрезаны европейские рынки, «успешные российские предприниматели должны думать о расширении производства» в других регионах.

В новых условиях для них откроется рынок Индии, а значит, они получат выход в южноазиатский регион. Почему вообще нужно думать только про миллиард людей, живущих в Европе и Америке? Можно де обратить внимание на остальные 6 млн человек, проживающих в других странах мира, подчеркнул Котвани.

«В Индии говорят, что если одна дверь закрыта, то открываются другие. Да, ЕС закрыл свою дверь для России. Но открылись двери в Индию, КНР, Турцию, Иран… Все виды бизнеса возможны, и, пожалуй, России стоит проводить свою миссию в Индии, сосредоточиться на этой стране», – резюмировал бизнесмен.

Ранее «Эксперт» писал, что на фоне активизации закупок у России Индия предлагает вести торговлю в рупиях.

Такой план может быть утверждён уже в самое ближайшее время. Нью-Дели собирается использовать сумму в рупиях, эквивалентную 2 млрд долл. и хранящуюся в государственных российских банках ВТБ и Сбербанк.

