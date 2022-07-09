В Кремле рассказали, посетит ли Путин похороны Абэ

Руководитель президентской пресс-службы Дмитрий Песков рассказал, будут ли российский лидер Владимир Путин присутствовать на похоронах экс-премьера Японии Синдзо Абэ. По словам представителя Кремля, глава государства не поедет в Японию, передаёт ТАСС.

«Путин – нет, не поедет. Остальное зависит от протокольных правил», – сказал пресс-секретарь президента РФ, отвечая на вопрос об участии представителей России в прощании с Абэ.

Напомним, нападение на Абэ произошло 8 июля в 11:30 по местному времени (в 05:30 по мск). По данным полиции, нападавший стрелял в политика сзади, из дробовика. Подозреваемый был задержан на месте происшествия, им оказался 41-летний Ямагами Тецуя. Сообщается, что до 2004 года мужчина служил в морских Силах самообороны Японии.

В тот же день бывший премьер-министр Японии от полученных ранений скончался. Согласно данным представителя правящей Либерально-демократической партии Японии, Абэ умер в больнице префектуры Нара. Туда он был доставлен с огнестрельным ранением, которое получил во время своего выступления в ходе предвыборной кампании.

Политику было 67 лет. Он занимал должность премьер-министра Японии в 2006–2007 и 2012–2020 годах. На этом посту Абэ проработал дольше всех в истории страны.