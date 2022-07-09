В РФ резко подешевели потребительски кредиты

Российские банки резки снизили ставку на потребительские кредиты.

Как передаёт РБК со ссылкой на финансовую платформу «Финуслуги» Московской биржи, ставка упала до 18,66% годовых. При этом существенно упала стоимость, как необеспеченных, так и залоговых кредитов – на 4,26 и на 2,44 п. п. соответственно. При этом ключевая ставка ЦБ составляет сейчас 9,5% годовых.

Как объяснил управляющий директора проекта «Финуслуги» Игорь Алутин, столь заметное снижение ставок фиксируется впервые с конца мая текущего года – с тех пор, как начал рассчитываться индекс кредитов.

Как ранее писал «Эксперт», Банк России принял решение снизить процентные ставки по кредитам, выдаваемым компаниям, относящимся к малому и среднему бизнесу. Кроме того, в дальнейшем для них должен быть упрощен процесс выпуска облигаций.