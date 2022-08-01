Алексей Мордашов призвал снизить тарифы РЖД на перевозку черных металлов

Глава ассоциации «Русская сталь», совладелец компании «Северсталь» Алексей Мордашов призвал кабмин отменить экспортную надбавку в 8% на тарифы РЖД для черных металлов, а также предоставить сталелитейным компаниям скидки для сохранения объемов экспорта.

Соответствующее предложение изложено в датированном 26 июля письме предпринимателя на имя первого вице-премьера Андрея Белоусова, который дважды избирался председателем совета директоров железнодорожной корпорации, передает РБК.

По словам Мордашова, в настоящий момент наблюдается «критическая ситуация» c перевозками металлопродукции на экспорт. Проблемы вызваны значительным ростом стоимости транспортной составляющей: в июле расходы на экспорт в среднем достигали 15% от конечной стоимости продукции, при этом еще весной показатель был на уровне приблизительно 7%, отмечается в письме. Транспортные расходы выросли с $40 на тонну в январе до $56 на тонну в июне, указывает бизнесмен.

Рост транспортной составляющей Мордашов объясняет, в частности, укреплением рубля, резким падением мировых цен на металлопродукцию, а также необходимостью предоставления дисконтов на внешних рынках на фоне антироссийских санкций. Кроме того, совладелец «Северстали» упоминает введенную 1 июня дополнительную индексацию тарифов РЖД на 11%, а также указывает на рост тарифа на перевозку металлопродукции в контейнерах-платформах. Рентабельность экспорта в итоге находится «в нулевых и минусовых значениях», а у отдельных компаний достигает минус 49%, констатирует глава ассоциации. Бизнесмен обращает внимание на то, что стоимость перевозки металла на Дальний Восток из центральной части РФ по железной дороге выше, чем перевозка морем через порты Азово-Черноморского бассейна в Китай.

Глава «Русской стали» убежден, что отмена экспортной надбавки и предоставление индивидуальных скидок в рамках тарифного коридора «стабилизировали бы ситуацию»; в противном случае металлургам придется серьезно сократить производство из-за неконкурентоспособности экспорта в сложившихся условиях. «Дополнительное сокращение производства приведет как к ухудшению экономики металлургических предприятий, так и к выпадающим доходам РЖД: при снижении производства на 4,8 млн т потери РЖД составят порядка 22 млрд руб. по году», — поясняет Мордашов.

О том, что экспорт металлургической продукции из России стал практически бессмысленным, недавно говорил основной владелец НЛМК Владимир Лисин, пишет агентство. Отмечается, что ранее металлурги уже жаловались на рост тарифов РЖД, при этом их поддержал Минпромторг. По мнению источника агентства, при сохранении нынешней ситуации металлурги будут вынуждены и вовсе отказаться от железнодорожных перевозок на азиатском направлении.

В ассоциацию «Русская сталь» входят ведущие производители металлургической продукции, среди которых, помимо «Северстали», Evraz, ММК, НЛМК, «Мечел», «Металоинвест», ОМК и ТМК. В совокупности компании — члены ассоциации производят 98% российского чугуна, 90% стали и 63% труб. На экспорт приходится около 40% продаж металлургов.

По итогам шести месяцев 2022 года ПАО «Северсталь» снизило консолидированные продажи стали на 6% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Консолидированные продажи железорудной продукции сократились на 57% из-за экспортных ограничений, говорится в отчете компании.