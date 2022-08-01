Алжир заявил о желании вступить в БРИКС

Президент Алжира Абдельмаджид Теббун сообщил, что государство заинтересовано в присоединении к БРИКС (BRICS — Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР).

«У Алжира есть почти все условия для вступления в БРИКС, и он сильно заинтересован в присоединении к этому альянсу», — цитирует канал Al Mayadeen главу государства.

В конце июня текущего года заявки на вступление в БРИКС подали Аргентина и Иран; в июле о намерении присоединиться к экономическому союзу заявили Египет, Турция и Саудовская Аравия. «Все эти страны показали свою заинтересованность в присоединении и готовятся подать заявки на членство. Я думаю, что это хороший шаг, поскольку расширение всегда воспринимается позитивно, это явно усилит влияние БРИКС во всем мире», — отметила президент международного форума БРИКС Пурнима Ананд. По ее мнению, принятие в организацию Аргентины, Ирана, Турции, Саудовской Аравии и Египта может произойти уже на следующем саммите альянса, который состоится в 2023 году в ЮАР.

Президент Алжира участвовал в последнем саммите БРИКС, который прошел в виртуальном формате 23–24 июня. Также на встрече присутствовали, помимо стран-членов и претендентов на вступление в союз, президент Индонезии Джоко Видодо, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, премьер-министр Камбоджи Хун Сен, премьер Малайзии Исмаил Сабри Якоб, президент Сенегала Макки Салл, премьер Таиланда Прают Чан-Оча, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, премьер Фиджи Вореке Баинимарама и премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед.