Херсонские фермеры договорились о поставках продукции с одним из крупных рынков Москвы

Сельхозпроизводители Херсонской области встретились с руководством и закупщиками одного из крупных оптовых столичных рынков и договорились о поставках продукции.

Об этом со ссылкой на министра сельского хозяйства региона Алексея Ковалева сообщает «Интерфакс».

«Прорабатываются варианты, чтобы уже на следующей неделе начать поставку продуктов — овощей и фруктов из Херсонской области», — заявил чиновник по итогам встречи с московскими предпринимателями.

По его словам, торговая площадка намерена закупить у херсонских производителей около 1 тыс. тонн сельхозпродукции. «Практически вся сельхозпродукция их интересует — огурец, кабачок, помидор, баклажан — это сейчас первое, ходовое. Все, что есть у фермеров, все будет направляться на продажу, потому что качество очень высокое», — подчеркнул Ковалев.

Уточняется, что главное условие для заключения договора — официальное оформление фермеров и открытие счета в российском банке.

Херсонская область находится под контролем российских военных с марта этого года. После назначения военно-гражданской администрации в области начали вещание российские телеканалы, было объявлено о запуске бивалютной зоны, которая в перспективе должна стать полностью рублевой. Представители ВГА Херсонской области неоднократно высказывались за ее вхождение в состав России. Референдум по этому вопросу, по словам заместителя главы ВГА Кирилла Стремоусова, планируется провести осенью текущего года.