Крупнейшему экспортеру СПГ грозит катастрофический дефицит газа внутри страны

Австралийская комиссия по вопросам конкуренции и защиты потребителей (ACCC), отвечающая за соблюдение прав потребителей на Зеленом континенте, прогнозирует серьезный дефицит газа на континенте в 2023 году и призывает газовые компании в срочном порядке отказываться от экспорта грузов сжиженного газа. Дефицит на восточном побережье Австралии, где находятся три самых больших города континента, ожидается на уровне 10%.

«Значительное ухудшение обстановки по сравнению с нашим прогнозом на этот же промежуток времени в прошлом году»,- говорится в исследовании АССС газового рынка Австралии.

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Регулятор также прогнозирует вследствие дефицита газа на Зеленом континенте рост цен на энергию. Между тем, ситуация в экономике Австралии после выхода из двухлетней пандемии и без газового дефицита достаточно тяжелая.

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Достаточно сказать, что по данным газового оператора цены на электроэнергию во втором квартале утроились по сравнению с январем-мартом.

АССС поддерживает недавнее решение федерального правительства пересмотреть и расширить механизм действия в чрезвычайных ситуациях, который позволяет властям ставить на первое место удовлетворение спроса на внутреннем рынке.

Главной причиной трудностей на газовом рынке одного из мировых лидеров в производстве и экспорте сжиженного газа (СПГ) является явный перекос в сторону экспорта. Благодаря высоким ценам на СПГ на глобальном рынке газовые компании Зеленого континента получают очень высокие прибыли. В погоне за прибылью газовики явно забыли о внутреннем рынке. АССС уверен, что производители СПГ во второй половине года должны на время забыть об экспорте и увеличить поставки на внутренний рынок. Только безотлагательно перенаправив потоки сжиженного газа, можно избавиться от его серьезного дефицита в следующем году.

По мнению редактора отдела экономики Australian Broadcasting Corporation Йэна Веррендера, газовый кризис зрел 15 лет. Веррендер считает, что дефицит газа спровоцирован, во-первых, резким сокращением инвестиций в энергетику, а во-вторых, власти, уверен он, напрасно разрешили транснациональным энергетическим компаниям вывозить за границу большую часть газа, производимого в стране.

Правительство штата Западная Австралия требует оставлять не менее 15% добытого газа для внутреннего пользования, но в самых населенных восточных штатах никаких ограничений на его экспорт нет. В результате такого отношения почти три четверти добываемого в Австралии газа идет на экспорт.

Ситуацию с газом в Австралии точно охарактеризовали авторы недавнего исследования Австралийского института климата, энергетики и решения проблем стихийных бедствий: «У Австралии нет проблемы с добычей газа, у нее проблема с его экспортом».