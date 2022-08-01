Эксперты оценили последствия наращивания поставок российского газа в Китай для Европы

Россия сокращает поставки газа в Европу и одновременно наращивает их в Китай. В Брюсселе, думается, по крайней мере, про себя не возражают против того, чтобы Пекин покупал у Москвы как можно больше природного газа. Как утверждает консалтинговая компания Accenture Plc., это на руку объединенной Европе, потому что помогает ей бороться с энергетическим кризисом. Все дело в том, сообщает Bloomberg со ссылкой на директора Accenture Огана Козе, что российский трубный газ сдерживает спрос в КНР на сжиженный газ (СПГ), за которым европейцы сейчас охотятся по всему свету, чтобы заменить им газ из России. Даже несмотря на то, что экспорт трубного газа из России в Китай по газопроводу «Сила Сибири» составляет пока незначительную часть от того, что Москва до 24 февраля поставляла в Европу, за счет низкой цены он с успехом замещает на китайском рынке дорогой СПГ. К тому же, строятся новые газопроводы из России в КНР.
«Важно, что российский газ идет в Китай,- завил Козе на прошлой неделе,- потому что он снижает спрос Китая на СПГ и цены на него».
Китай также импортирует газ по газопроводам из Центральной Азии. Пекин старается сейчас покупать как можно больше дешевого трубного газа и как можно меньше дорогого сжиженного. Из-за пандемии и коронавирусных локдаунов и снижения в результате темпов развития китайской экономики Пекин в этом году еще даже не выходил на спотовый газовый рынок, на котором, между прочим, в прошлом году был главным игроком. Аппетит на СПГ в КНР, по прогнозам специалистов, может сохраниться низким не только в августе, но и в сентябре.
Сейчас в Европе пристально следят за эпидемиологической обстановкой в Поднебесной и тем, как Китай выходит из локдаунов и начинает восстанавливать свою экономику. Экономисты из Goldman Sachs на прошлой неделе объяснили в аналитической записке, что чем меньше СПГ покупает КНР, тем больше его достается Европе.
В Accenture считают, что если Россия прекратит поставки газа в Европу полностью, то цены на него могут вырасти в пять раз! Конечно, подобная ситуация продлится до весны. Козе уверен, что средняя цена на газ в следующем году будет ниже, чем в текущем.
Сдерживает потребление газа и спрос на него и риск сползания глобальной экономики в рецессию. По данным Accenture, риск глобальной рецессии снизит спрос на газ в Евросоюзе в следующем году на 16%! Брюссель сейчас настойчиво убеждает членов ЕС снизить потребление газа этой зимой на 15%. Французская энергетическая компания Engie SA, к примеру, сообщает, что жители Франции уже начали энергично экономить электроэнергию и снижать потребление газа.
«Сочетание снижения спроса в Европе и Азии и того, что российский газ нашел новые рынки сбыта, в среднесрочной перспективе,- прогнозирует Козе,- снизят цены на газ. Если же предстоящая зима окажется суровее предыдущих, то высокие цены на газ продержатся, конечно, дольше, но в долгосрочной перспективе они все равно должны снизиться».