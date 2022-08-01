Эксперты оценили последствия наращивания поставок российского газа в Китай для Европы

Россия сокращает поставки газа в Европу и одновременно наращивает их в Китай. В Брюсселе, думается, по крайней мере, про себя не возражают против того, чтобы Пекин покупал у Москвы как можно больше природного газа. Как утверждает консалтинговая компания Accenture Plc., это на руку объединенной Европе, потому что помогает ей бороться с энергетическим кризисом. Все дело в том, сообщает Bloomberg со ссылкой на директора Accenture Огана Козе, что российский трубный газ сдерживает спрос в КНР на сжиженный газ (СПГ), за которым европейцы сейчас охотятся по всему свету, чтобы заменить им газ из России. Даже несмотря на то, что экспорт трубного газа из России в Китай по газопроводу «Сила Сибири» составляет пока незначительную часть от того, что Москва до 24 февраля поставляла в Европу, за счет низкой цены он с успехом замещает на китайском рынке дорогой СПГ. К тому же, строятся новые газопроводы из России в КНР.

«Важно, что российский газ идет в Китай,- завил Козе на прошлой неделе,- потому что он снижает спрос Китая на СПГ и цены на него».