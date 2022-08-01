«Газпром» привел статистику по экспорту газа в новых условиях

За семь месяцев текущего года «Газпром», по предварительным данным, добыл 262,4 млрд кубометров газа, что на 35,8 млрд кубометров меньше, чем в прошлом году. Экспорт в страны дальнего зарубежья за этот период сократился на треть, при этом поставки в Китай выросли почти на 61%, трижды обновив в июле рекорд суточного объема прокачки, сообщается в Telegram-канале компании.

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«Экспорт в страны дальнего зарубежья составил 75,3 млрд куб. м – на 34,7% (на 40 млрд куб. м) меньше, чем за тот же период 2021 года. "Газпром" поставляет газ согласно подтвержденным заявкам. Растет экспорт газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири" в рамках двустороннего долгосрочного контракта между "Газпромом" и CNPC: за семь месяцев он увеличился на 60,9%», — сообщили в «Газпроме» .

В компании подчеркнули, что в июле поставки в Китай регулярно шли сверх суточных контрактных количеств, при этом трижды был обновлен исторический рекорд суточного объема экспорта.

В «Газпроме» зафиксировали снижение спроса на газ на внутреннем рынке РФ на 2% (на 3 млрд кубометров). При этом мировой спрос, согласно доступным оперативным данным, уменьшился за семь месяцев на 35 млрд кубометров. Потребление газа в 27 странах Евросоюза сократилось на 31 млрд кубометров.

«По данным Gas Infrastructure Europe, на 30 июля запасы газа в европейских ПХГ восполнены на 42,8 млрд куб. м. Для достижения уровня заполненности ПХГ начала сезона отбора 2019/2020 года предстоит закачать еще 29,6 млрд куб. м», — добавили в «Газпроме».

В компании также отметили, что в некоторых европейских странах Европы, в частности, в Германии и Бельгии, в отдельные сутки июля отбор газа из хранилищ превышал закачку.

