Иран теряет контроль над Ираком

В Ираке новые беспорядки. Сотни протестующих из числа иракских шиитов ворвались на прошлой неделе в здание парламента в знак протеста против назначения нового премьер-министра страны. И рядовому читателю ситуация покажется странной – ведь шииты противостояли назначению шиитского же премьера из числа проиранского блока. Однако эта ситуация еще раз показывает, что к анализу ближневосточных дел нельзя приходить с какими-то заранее начерченными схемами и формулами, состоящими из простых и фиксированных переменных.

Так, в российском (да и в западном) околоэкспертном сообществе укоренилось мнение, что главным выгодоприобретателем от вторжения США в Ирак стал соседний Иран. По итогам этого вторжения иранцам удалось поставить Ирак под контроль за счет прихода к власти шиитской общины Ирака (составляющей до 60% населения страны и являющейся единоверцами иранского населения). И действительно, до какого-то момента Тегеран контролировали ситуацию в Багдаде и даже спасали Ирак от угрозы захвата со стороны «Исламского государства» (террористическая организация, деятельность которого на территории России запрещена - прим.ред.).

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Однако в итоге иракский (или арабский, как кому угодно) национализм одержал победу над религиозной идентичностью – точно так же, как он одержал победу во время ирано-иракской войны (когда ставка Тегерана на поддержку иракских шиитов-единоверцев тоже не сработала). Уже долгие годы иракцы – в том числе и шииты – выступают против того, чтобы их страна управлялась из Тегерана и была встроена в иранские геополитические проекты. Против того, чтобы подконтрольные Ирану ополчения Хашд аш-Шааби выполняли роль параллельной армии и узурпировали право на насилие в стране. И самым влиятельным противником Ирана из числа шиитских лидеров стал Муктада ас-Садр – герой антиамериканского сопротивления, который сейчас делает ставку не столько на свою шиитскую идентичность, сколько на иракскую. «Муктада ас-Садр - харизматичный политик-шиит, который ведёт тонкую и хитрую игру, позиционируя себя как посредник между суннитами и шиитами и борясь за власть в Ираке – власть, которую Иран мешает ему получить. Ас-Садр выступал за разоружение проиранского ополчения «Хашд аш-Шааби», критиковал присутствие Ирана в стране», - поясняет Эксперту Online журналист-ближневосточник Аббас Джума.

Не позволили

Идеи ас-Садра пользовались большой популярностью среди иракского населения, так что по итогам прошедших в конце 2021 году выборов садристы завоевали 73 из 329 мест в парламенте. Муктада ас-Садр сразу же после победы попытался сформировать правительство за счет альянса с национальными суннитскими и курдскими партиями с целью отстранить от власти проиранские политические силы (прежде всего «Правовое государство» Нури аль-Малики и блок Аль-Фатах, взявшие на двоих 50 мандатов). Однако его планы встретили мощное сопротивление. «Это противоречило негласному обычаю, принятому с 2003 года, согласно которому все партии представлены в правительстве. Разгневанные противники ас-Садра успешно сумели заблокировать процесс формирования его правительства с помощью ряда процедурных и незаконных вмешательств. Это включало в себя решения Федерального Верховного суда, которые помогли заблокировать выдвижение кандидатуры президента, и даже ракетные удары по его курдским союзникам», - пишет Институт Ближнего Востока.

В итоге Ас-Садр не смог организовать работающую коалицию (из альянса вышел курдский блок, после чего Ас-Садр потерял большинство), поэтому он просто заявил о политической отставке и заставил всех своих депутатов сложить мандаты. Две трети из этих мандатов ушли «Правовому государству» и «Аль-Фатах», которые в итоге через коалицию с другими силами смогли сколотить большинство, необходимое для формирования правительства. Для сторонников же ас-Садра такой парламент фактически перестал представлять какую-то ценность – садристы называют нынешний законодательный орган нелегитимным и на протяжении нескольких недель говорили о том, что не позволят назначить нового премьер-министра. Собственно, сразу же после назначения они и выразили свой протест штурмом здания парламента.

Как договариваться?

В итоге сейчас сложилась патовая ситуация. Новый проиранский премьер-министр Мохаммед аль-Судани не может считаться полностью легитимным, ведь ведущая шиитская политическая сила его не признает. Подавить эту силу и ее лидера очень сложно. Да, у иранских спецслужб есть опыт физического уничтожения антиирански настроенных лидеров шиитской общины Ирака – однако такого рода чистка проходила во время американского вторжения в Ирак, то есть во время большого хаоса и неразберихи. Сейчас аналогичные методы вряд ли сработают, а договориться с ас-Садром у проиранских сил не получается. «Вполне вероятно, что этот внутришиитский раскол, внутришиитская борьба за власть будет усиливаться» - говорит Аббас Джума. По сути, Ирак балансирует на грани восстания.

Запад же на эту ситуацию смотрит со смешанными чувствами. С одной стороны, Соединенным Штатам не нужен правительственный кризис в Ираке – не говоря уже о какой-то перспективе гражданской войны. Ведь конфликт приведет к сокращению объемов экспортируемой Ираком нефти – а значит еще больше усложнит планы западных стран по введению ценового эмбарго (то есть ограничения стоимости закупки) в отношении российской нефти. С другой стороны, ас-Садр нужен Западу в рамках американо-саудовско-израильского противостояния Ирану. «В рамках своей двойной игры ас-Садр противостоял Ирану и во внешнеполитических вопросах. В той же Сирии, он вроде как критиковал иностранное вмешательство - дескать, это дело арабской республики. Но при этом явно под этим самым иностранным вмешательством понимал в том числе присутствие Ирана, и призывал Асада уйти в отставку. Эта позиция сделал его выгодным для США и Саудовской Аравии, которым нужны были союзники для ограничения присутствия Ирана в странах Ближнего Востока», - говорит Аббас Джума.

Именно поэтому сейчас западные дипломаты попытаются убить двух зайцев одновременно – то есть не допустить гражданской войны в Ираке и в то же время убедить тамошние политические силы реинтегрировать ас-Садра во власть. Желательно в форме основного ее игрока. Вопрос лишь в том, как этого достичь?