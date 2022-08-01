Как выбрать графический планшет с экраном для рисования

На рынке существует множество различных устройств, которые можно использовать при работе с графикой. На сайте https://express-novosti.ru/reviews/telefony-i-planshety/2147518501-top-10-graficheskih-planshetov-s-ekranom-dlya-risovaniya.html представлен рейтинг популярных устройств.

Зачем покупать планшет для рисования?

Хотя мышь является отличным контроллером в приложениях или играх, она не очень хорошо работает при создании графики. Особенно это касается, например, выполнения иллюстраций. Движение даже самой точной мышкой не даст такой творческой свободы, как работа с графическим планшетом. Кроме того, использование его просто приятнее для нас. Запястье мы можем расположить более естественно, а перо, которое не требует питания, очень легкое. В комплекте может быть специальная тканевая накладка на запястье, чтобы мы могли опираться на рабочую поверхность во время работы. Если, работая над графикой, вы проводите долгие часы перед компьютером, то использование планшета позволит вам избежать травм, вызванных хроническим перенапряжением сухожилий и мышц, а также запястий. Если вы ищете универсальное устройство, мультимедийный планшет для рисования с пером может быть хорошим выбором.

Какой планшет для рисования купить?

Рынок графических планшетов очень разнообразен.

В зависимости от ваших потребностей вы можете выбрать модель с традиционной активной рабочей зоной или с ЖК-экраном, выполняющим ее функцию. Если у вас ограниченный бюджет, вы должны выбрать базовый планшет для рисования. Его поверхность обеспечивает точное отображение вашего монитора. Применяя перо к рабочей области в определенном месте, вы автоматически перемещаете на него курсор. Таким образом, вы можете смотреть на монитор и продолжать интуитивно рисовать. Если у вас есть экран размером до 24 дюймов, вы можете выбрать планшет для рисования размером 150 x 100 мм, что близко к листу A6. Большие модели будут работать на больших экранах, таких как 27 или 32 дюйма, на которых они обеспечат лучшую точность. Стилус устройства должен обеспечивать обнаружение как минимум 2048 уровней давления, а разрешение - 2540 lpi. Лучшие планшеты и перья на рынке обнаруживают до 8192 градусов уровня давления и имеют разрешение 5080 lpi.

Если у вас больше бюджета, вы также можете выбрать планшет для рисования с ЖК-экраном. Такое оборудование будет соответствовать требованиям даже продвинутого производителя. Самым большим его преимуществом является то, что матрица реагирует непосредственно на прикосновение пера. Таким образом, эффектом работы можно наслаждаться на поверхности планшета, что дает иллюзию работы с традиционными инструментами чертежника. Как и в традиционных планшетах, так и в ЖК-моделях, устройство реагирует на давление, обнаруживая угол наклона, а его рабочее разрешение составляет до 5080 lpi.