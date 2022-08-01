Как выгодно использовать микрокредиты

Особенности выдачи микрокредитов в Казахстане
Ключевые особенности, которые отличают микрокредиты в Казахстане от банковских займов, это:
- Ограниченный срок займа, обычно взять деньги можно на срок до 30 дней.
- Небольшая сумма, чаще всего она составляет 20-150 000 тенге.
- Более высокий процент, процентная ставка начисляется ежедневно.
- Есть вариант получить первый займ под 0,01%.
- Получение онлайн – идти никуда не нужно.
- Услуги кредитования доступны в режиме 27/7.
- Рассмотрение заявки и выдача денег проходит автоматически.
- Получить займ можно за 30 минут (не везде, но некоторые МФО дают такую возможность).
- В МФО средства выдаются даже людям с плохой кредитной историей и тем, кто не имеет официального трудоустройства.
- Из документов нужен только паспорт и ИНН.
Микрофинансовые организации в Казахстане работают с 2003 года, их деятельность регулируется законодательством страны. Пользоваться услугами зарегистрированных организаций безопасно.
Как выбрать хорошую микрокредитную организацию?
В многообразии кредитных компаний в Казахстане бывает сложно выбрать подходящую. В этом вам поможет онлайн каталог NaCredit.KZ, в котором собраны вся актуальная информация про работу МФО. На сайте только честные обзоры, каталог является независимым и не публикует рекламу.
Вы можете выставить желаемые условия кредитования в фильтрах, и система предложит подходящие варианты. Также при выборе сервиса кредитования нужно учитывать такие важные нюансы:
- На сайте организации обязательно должна быть информация о лицензии и свидетельство о регистрации.
- Желательно, чтобы пример кредитного договора был доступен к просмотру до регистрации.
- Отзывы об организации. Их лучше читать на сторонних сайтах в интернете.
- Наличие или отсутствие дополнительных комиссий за выдачу средств или досрочное погашение.
- Процентная ставка по займу и последствия невыплаты.
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Как брать деньги в МФО выгодно?
В микрофинансовых организациях более высокий процент, чем в банках, но при небольшом сроке кредитования переплата получается несущественной. Чтобы пользоваться услугами МФО выгодно, следует:
- Найти компанию, которая выдает первый займ без переплат. Это реально, кредиты без процентов предлагают новым клиента в рамках маркетинговой стратегии.
- Если такого варианта нет, следует найти промокоды на скидку. Это специальные цифровые или буквенные коды, при активации которых процентная ставка по кредиту автоматически снижается. Промокоды обычно публикуют на сайте организации или в социальных сетях. Их также можно запросить у менеджеров.
- Чтобы избежать штрафов и переплат, важно вовремя возвращать долг. Это не только сохранит кредитную историю, но и поможет не платить лишнего.
- Сэкономить деньги на онлайн кредите также поможет досрочное погашение займа. Так вы заплатите только за фактические дни пользования деньгами.
Обратите внимание: многие МФО предлагают оформить первый займ под 0%. Однако, нужно обязательно читать условия акции. Часто льготный период со сниженной процентной ставкой действует ограниченное количество дней (обычно 7 или 10), после чего на счет клиента начисляется стандартный процент по договору.
Кредит на карту – самый простой и быстрый способ решения денежных трудностей. Обращаться к услугам МФО следует тогда, когда срочно необходима небольшая сумма, если вам требуется долговременный займ – лучше пойти в банк.