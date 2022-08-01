Как выгодно использовать микрокредиты

Особенности выдачи микрокредитов в Казахстане

Ключевые особенности, которые отличают микрокредиты в Казахстане от банковских займов, это:

Ограниченный срок займа, обычно взять деньги можно на срок до 30 дней.

Небольшая сумма, чаще всего она составляет 20-150 000 тенге.

Более высокий процент, процентная ставка начисляется ежедневно.

Есть вариант получить первый займ под 0,01%.

Получение онлайн – идти никуда не нужно.

Услуги кредитования доступны в режиме 27/7.

Рассмотрение заявки и выдача денег проходит автоматически.

Получить займ можно за 30 минут (не везде, но некоторые МФО дают такую возможность).

В МФО средства выдаются даже людям с плохой кредитной историей и тем, кто не имеет официального трудоустройства.

Из документов нужен только паспорт и ИНН.

Микрофинансовые организации в Казахстане работают с 2003 года, их деятельность регулируется законодательством страны. Пользоваться услугами зарегистрированных организаций безопасно.

Как выбрать хорошую микрокредитную организацию?

В многообразии кредитных компаний в Казахстане бывает сложно выбрать подходящую. В этом вам поможет онлайн каталог NaCredit.KZ, в котором собраны вся актуальная информация про работу МФО. На сайте только честные обзоры, каталог является независимым и не публикует рекламу.

Вы можете выставить желаемые условия кредитования в фильтрах, и система предложит подходящие варианты. Также при выборе сервиса кредитования нужно учитывать такие важные нюансы:

На сайте организации обязательно должна быть информация о лицензии и свидетельство о регистрации. Желательно, чтобы пример кредитного договора был доступен к просмотру до регистрации. Отзывы об организации. Их лучше читать на сторонних сайтах в интернете. Наличие или отсутствие дополнительных комиссий за выдачу средств или досрочное погашение. Процентная ставка по займу и последствия невыплаты.

Также можно изучить рейтинг популярных МФО, чтобы выбрать лучший вариант среди лидеров.

Важно! Независимые рейтинги тоже можно найти на NaCredit.KZ. Все компании, которые числятся в каталоге, работают прозрачно и на основании лицензии.

Как брать деньги в МФО выгодно?

В микрофинансовых организациях более высокий процент, чем в банках, но при небольшом сроке кредитования переплата получается несущественной. Чтобы пользоваться услугами МФО выгодно, следует:

Найти компанию, которая выдает первый займ без переплат . Это реально, кредиты без процентов предлагают новым клиента в рамках маркетинговой стратегии.

. Это реально, кредиты без процентов предлагают новым клиента в рамках маркетинговой стратегии. Если такого варианта нет, следует найти промокоды на скидку . Это специальные цифровые или буквенные коды, при активации которых процентная ставка по кредиту автоматически снижается. Промокоды обычно публикуют на сайте организации или в социальных сетях. Их также можно запросить у менеджеров.

. Это специальные цифровые или буквенные коды, при активации которых процентная ставка по кредиту автоматически снижается. Промокоды обычно публикуют на сайте организации или в социальных сетях. Их также можно запросить у менеджеров. Чтобы избежать штрафов и переплат, важно вовремя возвращать долг . Это не только сохранит кредитную историю, но и поможет не платить лишнего.

. Это не только сохранит кредитную историю, но и поможет не платить лишнего. Сэкономить деньги на онлайн кредите также поможет досрочное погашение займа. Так вы заплатите только за фактические дни пользования деньгами.

Обратите внимание: многие МФО предлагают оформить первый займ под 0%. Однако, нужно обязательно читать условия акции. Часто льготный период со сниженной процентной ставкой действует ограниченное количество дней (обычно 7 или 10), после чего на счет клиента начисляется стандартный процент по договору.

Кредит на карту – самый простой и быстрый способ решения денежных трудностей. Обращаться к услугам МФО следует тогда, когда срочно необходима небольшая сумма, если вам требуется долговременный займ – лучше пойти в банк.