Кто и зачем устроил новый косовский кризис

В последних числах июля Европа оказалась на грани новой войны. Войны между Сербией и косовскими сепаратистами (территорию которых ЕС и США признают в качестве отдельного государства – Республики Косово со столицей в Приштине). А все потому, что с 1 августа должны были начинали действовать новые правила для сербов в Косово. Во-первых, сербы должны были въезжать в край исключительно по документам, которые выдавались косовскими властями (а не по своим сербским паспортам). Во-вторых, косовские сербы должны были поменять свои автомобильные номера с сербских (то есть с тех, где Косово считалось одной из территорий Сербии, на те, где стояло клеймо Республики Косово) – и тем самым фактически признать независимость края.

По одной из версий, за эскалацией стоит Приштина. В Косово понимают, что не могут здесь и сейчас заставить Белград признать независимость края. Поэтому косовары взяли на вооружения тактику «тысячи уколов». На протяжении многих лет косовские власти, пользуясь безусловной поддержкой западных стран, устраивают мини-кризисы, в ходе которых заставляют сербское руководство (принципиально отказывающееся решать вопрос силой, то есть через новую косовскую войну) смиряться с какими-то новыми шагами Приштины в сторону суверенитета. Смиряться – и тем самым соглашаться с ними. В рамках этой концепции согласие Белграда смириться с въездом в Косово исключительно по косовским идентификационным документам является даже не шагом, а прыжком в сторону признания независимости края.

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По другой версии, кризис был спровоцирован американцами и европейцами. В 2021 году США с некоторой опаской рассматривали уколы косовских властей – в Вашингтоне считали, что если на Белград передавить, то это может привести к еще большему сближению между Сербией и Китаем (рассматривающим страну как свой европейский плацдарм). И подобные опасения давали Сербии хоть какую-то защиту от косовских действий – сепаратистов всегда могли вызвать в Вашингтон и объяснить правила игры. Однако 24 февраля 2022 года эти правила изменились. Соединенные Штаты и ЕС требуют от европейских стран коллективно поддержать антироссийские санкции – а президент Сербии Александр Вучич делать этого не желает. В итоге рушится миф об изоляции России – и разрушителей нужно демонстративно наказать. Ну или, по крайней мере, припугнуть. Да, президент Сербии Александр Вучич, вероятно, пытается объяснить американцам, что сербское население абсолютно пророссийское, а значит такого рода поддержка может стоить ему (как и любому сербскому политику, подписавшемуся под санкциями) политической карьеры, после чего к власти в Белграде придут по-настоящему антизападные силы. Однако американцев такого рода объяснения, по всей видимости, не очень устраивали.

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Сербские стулья

В итоге власти Сербии (продолжающие расплачиваться за ошибку, сделанную двадцать с лишним лет назад – когда капитулировали после бомбардировок НАТО, сдав своего президента и приняв де-факто независимость Косово) в конце июля оказались в очень сложной, чуть ли не безвыходной ситуации. И связана эта сложность с попыткой Белграда усидеть на нескольких стульях.

С одной стороны, сербские элиты тащат страну в Евросоюз – а Брюссель требует от Белграда признать Косово и, судя по всему, намерен принимать оба государства одновременно. С другой стороны, официальное руководство Сербии не может признать независимость Косово, поскольку это может повлечь за собой самый настоящий бунт сербского населения. Бунт бессмысленный и беспощадный. С третьей стороны, Белград не готов угрожать провокаторам из Приштины новой войной – из страха перед тем, что в эту войну на стороне косовских сепаратистов вступит НАТО. «Общая ситуация в плане безопасности в северных муниципалитетах Косово остается напряженной. Миссия KFOR под руководством НАТО внимательно следит за ситуацией и готова вмешаться, если стабильность окажется под угрозой», - говорилось в распространенном KFOR (формально миротворческом, а по сути натовском контингенте в Косово) заявлении.

И у сербов были все основания считать, что это заявление носит отнюдь не формальный характер. Дело в том, что Североатлантическому Альянсу сейчас нужно демонстративно размять мышцы. После отказа НАТО вмешиваться в ситуацию на Украине кое-кто мог посчитать, что Альянс является «бумажным тигром». И если после этого НАТО откажется защищать еще одного своего союзника (Косово) от «вторжения» со стороны Сербии – куда менее слабого с военной точки зрения государства, чем РФ – может обрушить репутацию Альянса. Альянса, столь нужно Соединенным Штатам и для контроля за Европой, и для сдерживания России с Китаем.

Дипломатические игры и ограничения привели к тому, что к вечеру 31 июля ситуация на административной границе Косово и Сербии (которую косовары и Запад считают государственной) а также на границе между сербским анклавом в северном Косово (т.н. Северной Митровице) и остальной территорией накалилась до предела. Косовские сербы возвели баррикады, албанцы перебрасывали войска на границу, а президент Вучич выступал с грозными заявлениями. Столкновение казалось неизбежным.

Поставили на паузу

И в самый последний момент косовские власти все-таки отступили. «После консультаций с представителями США и Европейского Союза» Приштина согласилась «отложить» введение новых автомобильных номеров и идентификационных документов на 30 дней.

Белград такой исход абсолютно устроил. Президент Вучич поблагодарил всех внешних партнеров – как представителей российского МИД, «которые точно заметили то, что происходит, и реагировали очень и очень корректно», так и еврокомиссара по внешней политике Жозепа Борреля. Сам Боррель потребовал от косовских сербов немедленно разобрать баррикады, а от Белграда и Приштины – продолжить дипломатический диалог «о полной нормализации отношений между Косово и Сербией, необходимой для их дальнейшей евроинтеграции».

В свою очередь, посол США в Косово Джеффри Ховеньер уверен, что причиной кризиса были «дезинформация и непонимание решений», принятых косовскими властями. И за 30 дней, по словам посла, «мы отработаем вопрос с правительством и нашими коллегами в Европейском союзе для того, чтобы эти решения были лучше поняты и чтобы напряжение вокруг них исчезло».

Версий того, почему Косово отступило (а точнее почему его заставили отступить) может быть несколько. Не исключено, что произошедшее стало результатом готовности Вучича пойти ва-банк – то есть все-таки начать войну. Да, в нее вступило бы НАТО. Да, Сербия бы пострадала. Однако пострадал бы и Запад – если США и чиновникам Альянса нужна была война в Европе, то европейское население, и без того недовольное собственными элитами, было бы не в восторге. И могло бы выразить свое неудовольствие через уличные выступления. К тому же была бы разрушена схема шантажа Сербии – шантаж работает только тогда, когда шантажируемый боится перейти красную линию и поэтому постоянно платит шантажисту. Если же он решается перейти, то шантажировать уже нечем.

Поэтому, вероятно, США и ЕС взяли месячную паузу. В это время американские и европейские власти будут проводить переговоры с сербским руководством, в ходе которых будут продавливать его на предмет принятия новых правил игры.

Если же предположить, что сам кризис был спровоцирован как наказание Сербии за ее связи с Россией, то он и должен был закончиться такой вот «переговорной паузой». За время которой США и ЕС потребуют от Белграда уступок и российском (а то и на китайском) направлениях для того, чтобы обуздать амбиции косовских властей. Еще на какое-то время.