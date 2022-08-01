Критерии и особенности выбора портативных ирригаторов

Большая доступность различных моделей ирригаторов, различные параметры и аксессуары не всегда помогают принять окончательное решение. Поэтому на сайте https://terasale.com/ru/tovary-dlja-zdorovja/obzor-top-10-luchshih-portativnyh-irrigatorov/ подготовлен для вас рейтинг ирригаторов, наиболее часто покупаемых клиентами.

Советы по покупке

Решив приобрести оборудование, в данном случае ирригатор, у вас наверняка возникнет масса вопросов.

Думая о покупке ирригатора, вы можете задаться вопросом, стоит ли его покупать. Просто чистить зубы недостаточно, и, к сожалению, большинство из нас не имеют времени или плохо справляются с использованием нити для межзубных пространств. И забота об их чистоте особенно важна для предотвращения кариеса. Ирригатор имеет цель – удалить зубной налет и бактерии из пространства между зубами. Однако преимущество ирригатора заключается в том, что он также очищает области, недоступные для нитей, то есть области ниже линии десен. Такое действие ирригатора эффективно предотвращает заболевания десен, а также способствует их лечению. Это также намного проще и удобнее, чем использовать зубную нить.

Для большей семьи лучше подходят стационарные ирригаторы, которые имеют большее количество наконечников в наборе и плавную регулировку давления. Однако они занимают много места. Для более мобильных людей частые путешественники портативные ирригаторы являются хорошим выбором. Они занимают мало места и относительно легкие. При покупке беспроводного ирригатора стоит обратить внимание на емкость аккумулятора. Ирригатор, оснащенный более мощной батареей, не потребует слишком частой зарядки.

У вас проблемы с деснами или вы боретесь с парадонтозом?

При проблемах с деснами или парадонтозом хорошо подойдут модели со специальным наконечником для очистки труднодоступных мест. Мягкая коническая крышка на кончике облегчает направление потока воды в чувствительные места и более точное и, что важно, очень деликатное удаление накопленных бактерий. Стоматологи очень часто рекомендуют использовать ирригатор при заболеваниях десен, таких как парадонтоз или воспаление десен. Стоит помнить, что при проблемах с деснами лучше подойдут более низкие значения давления, а также программа массажа или пульсации: часто доступная в портативных моделях.