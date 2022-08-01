Мантуров предложил закупать продукцию металлургов в госрезерв с перспективой интервенций

Глава Минпромторга РФ и вице-премьер Денис Мантуров предложил рассмотреть вопрос закупки продукции металлургических предприятий в госрезерв для поддержания спроса. Также чиновник выступил с инициативой по проработке возможности дальнейшего использования запасов метпродукции для интервенций на российском рынке.

Свои предложения Мантуров озвучил в ходе совещания по развитию металлургии с участием президента РФ Владимира Путина, а также членов кабмина и представителей отрасли, передает «Интерфакс».

«В текущих условиях низких цен мы предлагаем Минфину совместно с Минпромторгом и Росрезервом проработать вопрос закупок металлопродукции в госрезерв. Мы рассчитываем на вашу, Владимир Владимирович, поддержку», — обратился вице-премьер к главе государства. Он пояснил, что говорит о формировании запасов, которые в будущем можно использовать «для интервенции на внутренние рынки при росте цен, а также в случае нехватки продукции металлургических заводов Донбасса для восстановления инфраструктуры региона».

Экспорт российских металлургов в настоящий момент является нерентабельным, признал глава Минпромторга. Он указал на то, что мировые цены на сталь резко снижаются, цены на алюминий, меди и никель стабилизировались на уровне 2020 года. Мантуров отметил, что экспорт предприятий отрасли во втором квартале сократился на 20%, загрузка металлургических мощностей страны в I полугодии снизилась с 90% до 83%. По словам замглавы кабмина, у ряда компаний зафиксирована отрицательная рентабельность.

«Отчасти черную металлургию выручают стальные полуфабрикаты, здесь Европа попросту не может отказаться от наших поставок. Плюс Китай в I полугодии нарастил закупки более чем в пять раз, и также выросла отгрузка в Турцию, Мексику. И другой вопрос: маржинальность экспорта не такая, как была еще год назад», — констатировал Мантуров.

По мнению главы Минпромторга, фискальную нагрузку на металлургическую отрасль в России необходимо снизить. По его словам, прежде всего необходимо скорректировать акциз на жидкую сталь, а также пересмотреть формы расчета НДПИ. «Нам нужно оперативно поддерживать отрасль. В первую очередь. Владимир Владимирович, мы считаем, необходимо снизить фискальную нагрузку, которую ввели в прошлом году на волне сверхдоходов. Сейчас ситуация кардинально изменилась. В этой связи прошу вас поддержать нашу инициативу по корректировке акциза на жидкую сталь. По сути, сегодня это стало налогом не на доходы, а на оборотный налог, которого раньше в отрасли не было. В момент всплеска цен это было действительно оправдано, но сейчас при продолжении снижения загрузки и показателей эффективности самих предприятий, мы предлагаем вернуться к этому вопросу. Также это касается необходимости пересмотра формул расчета НДПИ», — заявил вице-премьер.