Марк Твен, плохой сезон и ловушка для инвестора

Июльский взлет, когда общеевропейский индекс Stoxx 600 и американский S&P 500 показали лучшие результаты с 2020 года, пока не получил продолжения. Большинство основных фондовых индексов ЕС завершили первый день августа в «красной зоне».

Германский DAX потерял 0,03%, французский CAC 40 – 0,18%, а испанский IBEX 35 – 0,87%. Снижались вечером в понедельник и американские индексы: S&P 500 – на 0,7%, Nasdaq – на 0,6%, а Dow Jones Industrial Average – на 0,4%.

Но это естественно: мощный рост июля был реакцией на еще более грандиозное падение акций в первом полугодии, и ожидать столь же серьезного движения в августе трудно. Конечно, из истории известно, что взлетом индексов в течение двух-трех месяцев подряд не раз заканчивались медвежьи рынки. Но сейчас все же явно не тот случай.

В США и Европе растет и бьет все новые и новые многолетние рекорды инфляция, так что ФРС с ЕЦБ заняты ужесточением денежно-кредитной политики. В ЕС, к тому же, нарастает энергетический кризис.

В США ВВП снижается уже два квартала подряд. В Европе статистика показывает рост экономики, но последние данные привели к возобновлению разговоров о рецессии.

В понедельник было объявлено, что окончательное значение индекса PMI европейской обрабатывающей промышленности упало до 49,8 в июле с 52,1 в июне. Это выше предварительной цифры (49,6), но все равно налицо первый случай с июня 2020 года, когда PMI упал ниже отметки 50, отделяющей рост от сокращения. В таких условиях видимость разворота медвежьего рынка – это, скорее всего, ловушка для поспешившего инвестора.

«Производство в еврозоне погружается во все более крутой спад, увеличивая риски рецессии в регионе, - заявил в понедельник главный экономист S&P Global Крис Уильямсон. – Новые заказы уже падают темпами, которые, за исключением месяцев карантина из-за пандемии, являются самыми резкими со времен долгового кризиса в 2012 году, и, вероятно, станут еще хуже».

Надеяться на то, что ФРС и ЕЦБ в таких условиях забудут про инфляцию и замедлят, а то и обратят вспять процесс подъема ставок, самое меньшее, очень преждевременно. Но именно на таких соображениях и строились спекуляции на предыдущей неделе. И то, что на рынок пришло некоторое отрезвление, только естественно.

К тому же в конце лета – начале осени на стороне медведей выступает еще и сезонность. Традиционно (по меньшей мере, с конца XIX века) худшим месяцем на американском фондовом рынке был сентябрь – он в среднем уносит около 1%. В прошлом отсутствие на рынке в один только этот месяц и нахождение в акциях во все остальные давало серьезное преимущество долгосрочному инвестору даже с учетом комиссий и налогов.

Но в последние полвека август стал быстро догонять по убыточности девятый месяц, и с 1990-го года их средние результаты сделались очень похожи. В понедельник Bloomberg привел свои расчеты за последние 25 лет: у него получилось, что для S&P 500 август и сентябрь по-прежнему худшие месяцы года – среднее падение составило 0,6% и 0,7% соответственно.

Как и все календарные аномалии, эта с годами немного меркнет, но все равно сохраняется на удивление долго. Причем, в Европе она сейчас даже заметнее: в последние четверть века Stoxx 600 в среднем падал в августе и сентябре на 1,1% и 1,2% соответственно.

Из всех этих средних, конечно, прямо не следует, что в августе акции непременно упадут. Это всего лишь статистика. Да и самые большие биржевые крахи случались почему-то вообще в октябре. Но в то же время это еще одно основание не делать ставку на «медвежье ралли».

К тому же, как писал про обращение с календарными аномалиями Марк Твен: «Октябрь. Один из особенно опасных месяцев для спекуляций с акциями. Остальные – это июль, январь, сентябрь, апрель, ноябрь, май, март, июнь, декабрь, август и февраль».

