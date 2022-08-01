Металлурги взлетели, а хайтек рухнул

Российский рынок акций не смог переломить нисходящую тенденцию, начатую с открытием торгов в последний месяц лета. Драйвером для усиления фиксации прибыли по российским акциям послужила покатившаяся вниз нефть, которая к закрытию российских торгов подешевела на 4% и ушла чуть ниже $100 за баррель.

Главным поводом для распродаж нефтяных контрактов стала статистика из Китая, зафиксировавшая неожиданное сильное снижение индексов деловой активности, которые многие аналитики рассматривают как опережающий индикатор состояния экономики.

Сильной технической поддержкой для нефти является отметка $98 за баррель, которая ранее неоднократно останавливала падение. С большой вероятностью, так произойдет и на сей раз. Добыча растет очень медленными темпами, а сейчас разгар сезона отпусков, в который традиционно растет спрос на моторное топливо. На него наложилась жаркая безветренная погода, заставляющая европейские страны увеличивать потребление нефтепродуктов для выработки электроэнергии в условиях минимальных поставок газа из России.

Упавшая нефть не помешала акциям «Лукойла» вырасти на 1,4%. Сегодня компания опубликовала отчетность, согласно которой выручка за первое полугодие выросла в 1,9 раза – до 1,7 трлн руб., а чистая прибыль – в 3,7 раза, до 520 млрд руб.

Хотя компания представила данные по РСБУ, а не по US GAAP, но и эта информация дает пищу к размышлениям. Во-первых, резко выросли ожидания, что «Лукойл» все-таки начнет выплачивать дивиденды, причем в «дивидендную массу» войдет и нераспределенная часть прибыли за прошлый год.

Во-вторых, очевидно, что снижение физических объемов экспорта с лихвой было компенсировано ростом цены нефти. В-третьих, западные санкции в виде запрета на поставку России нефтегазового оборудования привели к сокращению издержек на развитие и росту чистой прибыли.

Основной конкурент «Лукойла» в борьбе за деньги инвесторов – «Роснефть» - подешевела сегодня на 1,4%. Однако есть основания предполагать, что и у «Роснефти» текущее финансовое положение очень хорошее, поэтому бумаги компании стоит докупать в среднесрочные портфели на просадках.

В лидерах сегодняшнего роста было много акций металлургов, несмотря на неблагоприятное для них укрепление рубля. Бумаги компаний сектора поддержало совещание у президента РФ по развитию металлургической отрасли. Наиболее значимая новость для «стальных» эмитентов – предложение вице-премьера и главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова рассмотреть вопрос о госзакупках стали в госрезерв. Запасы можно будет использовать в том числе в случае нехватки продукции металлургических заводов Донбасса для восстановления инфраструктуры региона, сказал вице-премьер.

Если такое решение будет принято, оно может сильно улучшить перспективы металлургов. Но все-таки перед покупкой бумаг в долгосрочные портфели лучше дождаться планируемых объемов госзакупок.

Усилилась коррекция в бумагах многих высокотехнологичных компаний. Так, лидер прошлой недели HeadHunter рухнул сегодня более чем на 10%, «Озон»- на 6%, ВК – почти на 4,5%. Сильный рост и такое же сильное коррекционное снижение малоликвидных бумаг является нормой для российского рынка акций.

По итогам дня Индекс Мосбиржи снизился на 1,5%. Техническая картина по рынку в целом резко ухудшилась: индикатор даже не попытался протестировать на прочность сопротивление 2230 пунктов, что говорит о слабости фондовых «быков».

«Завтра возможно еще одно тестирование уровня поддержки в 2100 пунктов рублёвым бенчмарком на фоне снижения цен на сырье и ухода нефтяных котировок ниже 100 долларов за баррель, поскольку это отражается на динамике «голубых фишек»», - предупреждает руководитель отдела управления акциями УК «Первая» Евгений Линчик.



