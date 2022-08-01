Минэнерго представило перечень первоочередных работ для восстановления энергоснабжения ЛНР

Министерство энергетики РФ составило перечень приоритетных работ для восстановления энергоснабжения городов Луганской народной республики (ЛНР).

«Для оказания помощи в восстановлении объектов российские энергокомпании 1 августа дополнительно направят ремонтный персонал и спецтехнику. По мере обследования объектов количество специалистов и техники будет увеличиваться», — указывается в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что в первую очередь сотрудники российских предприятий проведут обследование отдельных объектов для безопасного доступа к ним, после чего отремонтируют трансформаторы на подстанциях и восстановят поврежденные участки линий электропередачи.

В Минэнерго пояснили, что согласовали с властями ЛНР количество дизельных генераторов, необходимых для временного электроснабжения объектов жизнеобеспечения в Северодонецке, Лисичанске и Рубежном. Начать подключение генераторов планируется не позднее 2 августа.

Также сообщается, что 1 августа в регион приедут специалисты и техника для восстановления сетей газоснабжения.