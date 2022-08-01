Москвичей предупредили о 32-градусной жаре в первую неделю августа

Жителей столицы в начале последнего месяца лета ожидает жаркая и сухая погода.

В начале первой недели августа температура воздуха в Москве начнет постепенно расти; в четверг столбики термометров могут подняться до 32 градусов жары. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, передает ТАСС.

По словам метеоролога, жара в столице установится уже 1 августа — в первый день месяца прогнозируется до 28 градусов.

«Температура каждый день будет повышаться примерно на один градус», — сообщил Вильфанд.

Он добавил, что дождей в начале августа в городе не ожидается, кратковременные осадки могут пройти в Москве ближе к выходным.

Как ранее отметил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, среднемесячная температура воздуха в столице в минувшие два месяца была на 1,35 градуса выше многолетней нормы, при этом осадков выпало меньше положенного. По словам специалиста, август также будет немного теплее нормы с небольшим (не более 20%) дефицитом осадков. Купальный сезон в этом году продлится до 15-20 августа, сейчас температура воды в водоемах столичного региона составляет +21…+22.