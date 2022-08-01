На рынке угля зреет «зеленая контрреволюция»

Западное экспертное сообщество считает, что ситуация вокруг Украины и санкции против России могут изменить устоявшуюся в мире структуру добычи и поставок угля, а также привести к росту выбросов парниковых газов в атмосферу. Например, издание Nikkei, отметило, что странам ЕС и некоторым другим, например, Японии, приходится экстренно искать замену данному ископаемому топливу из РФ.

При этом из-за различных ограничительных мер меняются схемы поставок и назревает настоящая «зеленая контрреволюция». По мнению возмущенных ситуацией представителей Greenpeace, в текущей ситуации наметилась тенденция к увеличению роста загрязнения окружающей среды, так как Европа в ближайшее время не откажется, как планировала, от использования угля.

Статья по теме: Уголь возвращается победителем

Российские угольные компании не пострадают

Заменив уголь из России, который теперь будет поступать в страны Северной Африки и Турцию, ЕС и Ко нарастят поставки из США и Южной Америки. В свою очередь Индия и Китай увеличат и собственную добычу.

Российские эксперты считают, что переориентация поставок обозначит сразу несколько трендов мирового рынка: спрос на уголь продолжит расти, а «зеленая» повестка в Евросоюзе вытеснена на «второй план». При этом цены на энергоресурсы будут повышаться, и российские угольные компании легко компенсируют сокращение экспорта в ЕС.

Портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин в беседе с корреспондентом «Эксперта» заметил, что у публичных компаний доля объемов продаж в Европу и так была небольшая. Например, за 2021 год у Группы «Мечел» она составляла около 13% от выручки добывающего сегмента, у «Распадской» — 10%.

«Основная доля в последнее время уже приходилась на страны АТР, в первую очередь на Китай. Решение о запрете поставок российского угля было принято еще в апреле, поэтому у компаний скорее всего было время подготовиться», — обратил внимание он.

Человечество никогда не вырабатывало столько электричества из угля

По оценке эксперта Финансового университета, при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Станислава Митраховича общее потребление угля продолжит увеличиваться. Он напомнил, что несмотря на многочисленные прогнозы про пик потребления, который якобы пришелся на период пандемии коронавируса и последующий период, на деле каждый новый год бьет рекорды.

Статья по теме: Рокировка на угольном рынке

«То есть никогда еще человечество не вырабатывало столько электричества из угля, как в прошлом году. И, скорее всего, в этом году вновь будет увеличение», — добавил он.

Станислав Митрахович напомнил: переориентировать уголь проще, чем другие виды энергоресурсов, что дает преимущество отечественным компаниям. При этом у угольного бизнеса все же могут возникнуть определенные сложности. Первые связаны с отсутствием полноценного флота для перевозок.

«Его нужно либо закупать, либо создавать. Где строить суда — тоже вопрос. На судоверфи “Звезда“ или на мощностях Объединенной судостроительной корпорации? И это при том, что Россия планирует строить танкеры — совместить два проекта будет сложно. Но будут постепенно решать, конечно», — подчеркнул он.

«Зеленый курс» стремительно меняется

Другая проблема, по словам эксперта, заключается в необходимости строительства «Восточного полигона» — железнодорожные мощности в Китай. Сам проект требует больших вложений, и при учете того, что КНР может начать активнее переходить на газ, может встать вопрос об оправданности финансирования. «Однако я думаю, что сейчас, когда Китай может оказаться в зоне конфликта с американцами, есть вероятность, что прервутся поставки газа по морю. Тогда Австралия, как союзник Вашингтона, также прекратит торговлю с Китаем. Поэтому, в принципе, Восточный полигон оправдан в текущих обстоятельствах», — добавил он.

Что касается Европы, то ей, похоже, придется отойти от следования зеленой повестке. «Сейчас стоимость угля выше в 4-5 раз, чем в прошлом году. Поэтому Германия и прочие страны, где угольные станции были законсервированы, начнут их открывать. Естественно, это не очень хороший результат. Он получен в результате глобального политико-экономического конфликта с Россией, который Европа себе позволила. И да, разумеется, это будет нарушением “зеленого курса“, уход от тех соглашений, которые были достигнуты на саммите в Глазго в прошлом году. Здесь именно тот случай, когда пришлось идеологию отодвинуть в сторону. Это прецедент. Может, это сподвигнет европейцев к мысли, что их политики не всегда говорят то, что знают, и делают то, что планируют. И может, общественное мнение придет к идее, что раз по “зеленому курсу“ сдали назад, то и по вопросу вооружения Украины могут сделать это», — заключил он.