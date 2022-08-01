Запад решил повременить с ударом по российской нефти

Брюссель и европейские правительства включили задний ход и отложили выполнение плана по отключению Москвы от лондонского страхового рынка морских перевозок. На фоне страхов о дальнейшем росте цен на нефть и усиления энергетического кризиса в Брюсселе все же разрешили страхование доставки некоторых российских грузов.
Несмотря на то, что Великобритания очень активно конкурирует как с объединенной Европой, так и с США за лидерство в борьбе против России, Лондон за два месяца, прошедших после принятия ЕС запрета на страхование морских перевозок российской нефти, так к запрету и не присоединился. Последний пакет британских санкций против России, недавно одобренный парламентом, содержит запрет страховать только ту российскую нефть, которую доставляют морем в саму Великобританию. Причем, не сейчас, а лишь с 1 января 2023 года.
Выразили некоторые сомнения в правильности и эффективности такого запрета и за океаном, потому что он может привести к дальнейшему росту цен на «черное золото», чего США не нужно. С учетом отношения «старшего брата» и того, что основной рынок страхования морских перевозок находится в Лондоне и без участия Великобритании запрет обречен на провал, Брюссель в конце июля, пишет Financial Times, внес одно существенное изменение в запрет на страхование, принятый еще 4 июня. Если раньше запрещалось страхование европейским компаниям любых кораблей, которые повезут после 5 декабря российскую нефть куда угодно, то сейчас сделаны некоторые исключения. Сейчас Брюссель разрешает европейским компаниям работать с отдельными государственными российскими компаниями типа «Роснефти», которые перевозят нефть в страны, не входящие в ЕС. Существует и еще одно довольно расплывчатое условие – «если эти транзакции жизненно необходимы».
В Еврокомиссии объяснили, что послабления сделаны для того, чтобы избежать негативных последствий для продовольственной и энергетической безопасности в масштабах всей планеты. Это послабление, конечно, не означает, что объединенная Европа прекратила энергетическую войну против России. Белый дом, стоящий во главе коллективного Запада, с июня усиленно работает над введением к концу года ограничения цены на российскую нефть, чтобы уменьшить доходы Москвы от продажи нефти. Американцы хотят, чтобы эти ограничения были введены до вступления в силу в начале декабря запрета на страхование танкеров, перевозящих российскую нефть. Для президента Байдена главное сейчас – снизить цены на американских автозаправках до ноября, когда в США пройдут промежуточные выборы в Конгресс. ЕС в связи с этим и с тем, что Лондон не присоединился к его инициативе, решил внести изменение в отношении доставки российской нефти в третьи страны.
Трейдеры, однако, не торопятся радоваться и ждут дальнейших разъяснений из Брюсселя. Партнер юридической фирмы HFW Сара Хант, например, рассказывает, что торговые компании интересуются у нее, означает ли изменение Брюсселя, что они теперь имеют право покупать нефть, скажем, у «Роснефти» и везти ее в неевропейские страны? По мнению еще одного известного юриста, партнера компании Reed Smith Лей Ханссон, изменение, внесенное в частичное нефтяное эмбарго, все же является «серьезным отступлением» Евросоюза. Она также ожидала более агрессивных действий в этом вопросе со стороны Великобритании.