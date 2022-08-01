Запад решил повременить с ударом по российской нефти

Брюссель и европейские правительства включили задний ход и отложили выполнение плана по отключению Москвы от лондонского страхового рынка морских перевозок. На фоне страхов о дальнейшем росте цен на нефть и усиления энергетического кризиса в Брюсселе все же разрешили страхование доставки некоторых российских грузов.

Несмотря на то, что Великобритания очень активно конкурирует как с объединенной Европой, так и с США за лидерство в борьбе против России, Лондон за два месяца, прошедших после принятия ЕС запрета на страхование морских перевозок российской нефти, так к запрету и не присоединился. Последний пакет британских санкций против России, недавно одобренный парламентом, содержит запрет страховать только ту российскую нефть, которую доставляют морем в саму Великобританию. Причем, не сейчас, а лишь с 1 января 2023 года.