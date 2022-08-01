Особенности уплаты транспортного налога

Налог на автомобиль идет в региональный бюджет. Это значит, что собранные деньги поступят на реализацию расходной части бюджета субъекта Федерации. Такой платеж обязаны погашать не только собственники автомобилей различной грузоподъемности. Данная обязанность возложена и на владельцев мототранспорта (включая мотороллеры), лодок с различным типом привода, воздушных судов, самоходных машин, снегоходов.
Так как информация о смене собственника передается по межведомственным каналам в налоговую инспекцию, после покупки ТС его новый владелец автоматически заносится в базу плательщиков транспортного налога. ФНС самостоятельно рассчитывает причитающиеся к уплате суммы и высылает электронные или бумажные извещения.
От чего зависит сумма налога?
Для исчисления учитываются следующие элементы:
- Мощность двигателя, которая в данном случае выступает налоговой базой.
- Установленная в законодательном порядке стоимость единицы налоговой базы.
- Период владения.
- Вспомогательные показатели (в ряде случаев).
Ставки зависят от решений уполномоченных органов региона. Они могут зависеть от года выпуска ТС. Обычно за более старые модели начисляется больший платеж. Повышающие коэффициенты применяются к дорогостоящим авто. Как и в случае с другими видами налогообложения, для плательщиков этого налога есть ряд льгот.
К федеральным льготникам по этому параметру относятся инвалиды (это относится к платежам за специально предназначенные для них автомобили). Регионы сами решают, каким жителям данного субъекта уменьшить платеж либо избавить от него. К примеру, в Москве от налога освобождены ветераны, один из родителей в многодетной семье.
Способы уменьшения транспортного налога
Уменьшить платеж можно с помощью региональных льгот. Для этого нужно внимательно изучить соответствующие нормативные документы на региональном сайте ФНС и подать пакет бумаг, подтверждающих право на конкретные послабления.
Однако о налоговых платежах лучше задуматься еще на стадии приобретения ТС. Ведь проверить ставки и условия начисления платежей на конкретную машину, мотоцикл и т. д. можно заранее с помощью портала ФНС.