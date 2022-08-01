Особенности уплаты транспортного налога

Налог на автомобиль идет в региональный бюджет. Это значит, что собранные деньги поступят на реализацию расходной части бюджета субъекта Федерации. Такой платеж обязаны погашать не только собственники автомобилей различной грузоподъемности. Данная обязанность возложена и на владельцев мототранспорта (включая мотороллеры), лодок с различным типом привода, воздушных судов, самоходных машин, снегоходов.

Так как информация о смене собственника передается по межведомственным каналам в налоговую инспекцию, после покупки ТС его новый владелец автоматически заносится в базу плательщиков транспортного налога. ФНС самостоятельно рассчитывает причитающиеся к уплате суммы и высылает электронные или бумажные извещения.

От чего зависит сумма налога?

Для исчисления учитываются следующие элементы:

Мощность двигателя, которая в данном случае выступает налоговой базой.

Установленная в законодательном порядке стоимость единицы налоговой базы.

Период владения.

Вспомогательные показатели (в ряде случаев).

Ставки зависят от решений уполномоченных органов региона. Они могут зависеть от года выпуска ТС. Обычно за более старые модели начисляется больший платеж. Повышающие коэффициенты применяются к дорогостоящим авто. Как и в случае с другими видами налогообложения, для плательщиков этого налога есть ряд льгот.

К федеральным льготникам по этому параметру относятся инвалиды (это относится к платежам за специально предназначенные для них автомобили). Регионы сами решают, каким жителям данного субъекта уменьшить платеж либо избавить от него. К примеру, в Москве от налога освобождены ветераны, один из родителей в многодетной семье.

Способы уменьшения транспортного налога

Уменьшить платеж можно с помощью региональных льгот. Для этого нужно внимательно изучить соответствующие нормативные документы на региональном сайте ФНС и подать пакет бумаг, подтверждающих право на конкретные послабления.

Однако о налоговых платежах лучше задуматься еще на стадии приобретения ТС. Ведь проверить ставки и условия начисления платежей на конкретную машину, мотоцикл и т. д. можно заранее с помощью портала ФНС.