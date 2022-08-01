Папа римский Франциск посетит Казахстан в середине сентября

В начале осени с государственным визитом в Казахстан приедет папа римский Франциск.

Об этом сообщает пресс-служба президента республики Касым-Жомарта Токаева, передает «РИА Новости».

«По приглашению президента Касым-Жомарта Токаева Папа Римский Франциск посетит Казахстан с государственным визитом 13–15 сентября 2022 года»,— говорится в пресс-релизе.

Уточняется, что в рамках визита Франциск встретится с руководством страны и примет участие в VII Съезде лидеров мировых и традиционных религий.

О предстоящем визите понтифика в Казахстан проинформировал также Ватикан. «Принимая приглашение гражданских и церковных властей, папа Франциск совершит объявленное апостольское путешествие в Казахстан с 13 по 15 сентября текущего года с посещением города Нур-Султан по случаю VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий», — цитирует агентство главу службы печати Святого престола Маттео Бруни.

Отмечается, что ранее в ходе беседы с руководителями иезуитских изданий Европы глава католической церкви выразил надежду на то, что в Казахстане он встретится с патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

В мае в интервью итальянской газете Corriere Della Sera Франциск сделал ряд примечательных заявлений по поводу ситуации на Украине. По его словам, причиной конфликта мог стать «лай НАТО прямо у дверей России». Уточнив, что не считает реакцию Москвы лучшим ответом «на этот лай», понтифик сказал: «Я не знаю, был ли этот гнев спровоцирован умышленно, я часто спрашиваю сам себя об этом. Но кто-то явно помог этому гневу распалиться». Глава Католической церкви рассказал также, что беседовал с главой Русской православной церкви патриархом Кириллом и выразил в этом разговоре свою позицию по необходимости совместного поиска пути к миру.