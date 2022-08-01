Партия бизнесмена Эндрю Янга бросает вызов демократам и республиканцам

В США создается третья партия. В вечный спор демократов и республиканцев решил вклиниться известный бизнесмен Эндрю Янг. Не факт, что его попытка внести в американскую политику разнообразие окажется успешной. Зато само намерение перспективного (или уж, считавшегося таковым) общественного деятеля не примыкать ни к одной из партий мейнстрима, а сыграть соло говорит о многом.

На прошлой неделе было объявлено о создании партии Forward («Вперед»). С соответствующим заявлением выступил ее лидер, Эндрю Янг. Его имя не так давно не сходило с лент новостей. Первый заметный политик китайского происхождения, он был одним из тех, кто удостаивались в прессе «титула» демократического Трампа. У Янга имеется многое, что роднит его с бывшим президентом США. Во-первых, репутация рискового бизнесмена, одновременно являющегося шоуменом. Янг – не только создатель нескольких стартапов в области программного обеспечения, но и президент широко распиаренной организации Venture of America, призванной поднять депрессивные города американской «глубинки». Таковых в стране предостаточно. Умирающий Детройт – лишь один из примеров.

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Во-вторых, у Янга, как и у Трампа, есть масса оригинальных идей, которые, вроде бы, должны понравиться многим американцам. Он - первый политик в США, заявивший, что не надо бояться введения базового дохода, когда человеку платят просто за то, что он есть. Это-де, не породит армию халявщиков, а лишь раскроет творческий потенциал масс. И при этом у Янга довольно напряженные отношения с левым крылом демократов – хотя, казалось бы, куда ему, с базовым доходом, если не к Берни Сандерсу и Александрии Окасио-Кортес? Свои взгляды он определяет не как социалистические, а как либертарианские. Не случаен девиз новой партии: мы идем не в лево, не в право, а вперед и только вперед.

Янг долго пытался найти себе место в Демократической партии. В 2020 году он выставлял свою кандидатуру в президенты, но сошел на стадии праймериз. Янг, со своим социализмом-либертарианством оказался не у дел. Амплуа демократического Трампа было прочно занято Майклом Блумбергом. А популизм застолбили за собой многочисленные представители левого крыла партии. Собрать достаточное количество пожертвований Янг не сумел, его мысли на теледебатах казались несвоевременными. Он выбыл из борьбы, попробовав попытать счастья в 2021 году на выборах мэра Нью-Йорка. Хотя по опросам в этом оплоте демократов Янг лидировал, праймериз партии ему снова выиграть не удалось. Нью-йоркцы предпочли странной версии Трампа понятного и простого бывшего капитана полиции, чернокожего Эрика Адамса.

Кто же будет в Forward вместе с Янгом? Это не только его сторонники-бывшие демократы, но и республиканцы. Последних, пожалуй, больше. Новую партию поддержали движение «Обновление Америки», созданное как раз республиканцами, и движение «Служи Америке», которое в 2017 году основал Дэвид Джоли. Это один из известных критиков Дональда Трампа. Джоли с 2014 по 2017 год был членом Палаты представителей, избравшись от Флориды, где ныне сильны позиции трампистов, и покинул ряды республиканцев в 2018 году со скандалом, когда стало ясно, что ненавистный ему человек все-таки поборется за право идти в президенты от партии. Свою миссию в Forward Джоли видит в том, чтобы не допустить возвращения Трампа к власти.

Самой же известной, после Янга, личностью в Forward является, пожалуй, Майлз Тэйлор. Это бывший высокопоставленный сотрудник Министерства внутренней безопасности, написавший в 2018 году статью под псевдонимом Anonim в «Нью-Йорк таймс», о содержании которой можно сделать исчерпывающий вывод по ее названию: «Я – часть Сопротивления внутри администрации Трампа». Сопротивление для Тэйлора закончилось увольнением, но не переходом в стан демократов. Несмотря на то, что он публично поддержал Байдена, новая администрация Белого дома предпочла с ним не связываться.

Есть в партии и другие любопытные фигуры – например, бывший губернатор Нью-Джерси Кристина Тодд Уитман, а также несколько сотрудников администрации Джорджа Буша. Словом, Янг постарался поставить под свои знамена всех, кого мог. Получилось вполне внушительно. Партия еще не провела учредительного собрания (оно намечено на сентябрь), но уже имеет в своем составе узнаваемые в масштабах всей Америки лица. Правда, скептицизма политкомментаторов по отношению ко всей затее Янга не поубавился.

Слов нет, спрос на новые лица в американской политике нынче огромен. Опросы социологической службы Гэллапа фиксируют, что избиратели США на протяжении всего 2022 года дают стабильно негативные оценки своей элите. Электорату не нравятся демократы, но не нравятся и республиканцы, не нравится Байден, не нравится и Трамп. У того, и другого – высокий рейтинг неодобрения. Правда, у Трампа есть твердое ядро сторонников и поэтому он, можно сказать, самый популярный из непопулярных.

Так же на сегодняшний день очевидно, что борьба на промежуточных выборах в Конгресс, которые состоятся в ноябре, и, если тренды этого года сохранятся, на президентских выборах 2024 года, пойдет даже не между республиканцами и демократами, а между трампистами и, скажем так, байденистами. То есть, теми, кто считает нынешнего дряхлого, непопулярного, но, увы, незаменимого хозяина Белого дома меньшим из зол. Как в таких условиях не задуматься о третьей силе? Вот только не факт, что ею станет Янг и Forward.

В США, конечно, существует больше двух партий. Но все они если и добиваются успеха, то только на уровне штатов. Такова специфика американской избирательной системы. Здесь нет голосований по партийным спискам, каждый кандидат избирается по мажоритарному округу. В этих условиях политику, желающему избраться, а равно и его спонсорам, нет нужды экспериментировать. Лучше идти на выборы под известным политическим брендом. Благо, у республиканцев и демократов фиксированного партийного членства нет и попасть в их ряды, равно как и покинуть их, может любой желающий в любое время.

За последние сто лет были, конечно, случаи, когда партии или отдельные политики, претендующие на роль третьей силы, смогли выпрыгнуть из своего электорального гетто. Это сейчас выглядит курьезом, но когда-то в США на роль общенациональной силы претендовала даже местная Компартия. Но в целом любое исключение не меняло правило: третий в американской политике всегда оказывался лишним.

Конечно, до сих пор на слуху – имя бизнесмена Росса Перо, идеологической предтечи Трампа. В 1992 году он сыграл ключевую роль в президентских выборах. В том смысле, что удачно выступил и отобрал голоса у Джорджа Буша-старшего, помешав ему переизбраться. Триумф Перо, получившего, будучи независимым кандидатом, огромные 19% голосов, обернулся триумфом демократа Билла Клинтона, который и стал президентом.

Янг не скрывает, что планирует раскрутить свою партию как раз к президентским выборам 2024 года. Тоже надеется сыграть роль удачливого спойлера? Возникает вопрос только, чьего. Трампа, коего терпеть не может значительная часть новой партии, или Байдена? Или может, в Америке все-таки приходит время третьей силы? Ответы на эти вопросы будут ясны не в этом году. К ноябрьским выборам в Конгресс партия Янга проявить себя вряд ли успеет, а потом – кто знает…

