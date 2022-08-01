Первое судно с украинским зерном вышло из порта Одессы

Первое с начала спецоперации на Украине судно с зерном вышло из одесского порта.

Об этом сообщает телеканал CNN Turk. Уточняется, что партия кукурузы направляется в Ливан.

Ранее минобороны Турции проинформировало, что сухогруз с зерном выйдет из порта Украины 1 августа в 08:30 под флагом Сьерра-Леоне. «Первое судно из украинских портов отправится сегодня в 08:30», — отметила пресс-служба оборонного ведомства.

Накануне, 31 июля, глава минобороны Турции Хулуси Акар на встрече с украинским коллегой Алексеем Резниковым объявил, что технические работы по отгрузке зерна закончились, необходимо решить лишь административные вопросы. «Министры выразили удовлетворение тем, что технические работы завершены, отгрузку планируется начать как можно скорее после административной подготовки, а сотрудники Совместного координационного центра работают слаженно и в сотрудничестве», — цитирует «РИА Новости» сообщение минобороны.

Представители РФ, Украины, Турции и ООН 22 июля подписали соглашения о снятии ограничений на транзит зерна с территории Украины. Договоренность предполагает вывоз зерна, а также продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, в том числе Одессы.