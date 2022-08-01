Промышленность в июне: ситуация остается стабильной

Начальник отдела анализа отраслей реального сектора и внешней торговли института «Центр развития» НИУ ВШЭ Владимир Бессонов рассказал «Эксперту» о текущей ситуации в отечественной промышленности.

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«Согласно нашим оценкам, индекс российского промышленного производства с поправкой на календарный и сезонный факторы после достижения пиковых значений в декабре-феврале затем продемонстрировал заметный спад, вызванный введением антироссийских санкций. Снижение в основном пришлось на апрель. По итогам июня индекс остался примерно на апрельском уровне. В мае его значение было несколько более высоким, но точность майских оценок низка из-за обилия праздников. Таким образом, можно считать, что на протяжении трех месяцев (с апреля по июнь) российское промышленное производство в первом приближении стабильно. Если и до конца года оно с поправкой на сезонность останется стабильным, то его уровень по итогам 2022 года будет соответствовать уровню 2021 года», — заявил Владимир Бессонов.

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«В добыче полезных ископаемых в июне наблюдалось продолжение восстановления после достижения в апреле минимального значения. При этом добыча нефти почти восстановилась до предкризисного уровня. Заметно восстановление добычи угля. Добыча природного газа, напротив, в июне продолжала снижаться. Содержательная интерпретация этого факта требует выхода за рамки чисто экономической логики. Также продолжалось снижение добычи и обогащения железных руд», — отметил эксперт.

«В обрабатывающих производствах в июне промышленный спад продолжился. Он был обусловлен сокращением производства в нескольких уязвимых для санкций секторах (продукция которых ориентирована на экспорт или сильно зависит от поставок импортных комплектующих и сырья), тогда как динамика производства в остальных секторах не вызывает опасений. Заметный спад в июне зафиксирован в производстве табачных изделий, обработке древесины и производстве изделий из дерева, металлургическом производстве (в части продукции черной металлургии), производстве готовых металлических изделий, производстве компьютеров, электронных и оптических изделий», — констатировал Владимир Бессонов.

В тоже время, по словам эксперта, в ряде секторов, пострадавших от санкций, и июне наблюдается стабилизация или оживление. «Докризисный уровень производства кокса и нефтепродуктов восстановился. Началось восстановление и объемов производства авиакеросина. Стабилизировалось производство химических продуктов и химических веществ, производство резиновых изделий, производство изделий из пластмасс, производство электрического оборудования, производство железнодорожных локомотивов и подвижного состава. В производстве автотранспортных средств заметно оживление после очень глубокого спада», — заключил Владимир Бессонов.