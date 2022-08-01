Росавиация отчиталась о реализации мер поддержки авиакомпаний

Совещание, посвященное промежуточным итогам реализации Росавиацией мер государственной поддержки отрасли воздушный транспорт в условиях жесткого санкционного давления со стороны недружественных государств, прошло сегодня в Москве под председательством руководителя Росавиации Александра Нерадько.

Согласно поручению руководства страны, Росавиацией реализуются четыре программы государственной поддержки с бюджетом более 125,5 млрд рублей. На 1 августа 2022 года Росавиация перечислила организациям воздушного транспорта субсидии в размере 54 млрд рублей. Из них 35,8 млрд рублей в июле текущего года выплачены 32 авиакомпаниям за апрель–июнь 2022 по программе субсидирования за выполненный пассажирооборот на внутренних воздушных линиях в апреле-октябре 2022 года Выплаты проводились по постановлению Правительства РФ от 27.04.2022 № 761. Всего на эти цели всего выделено беспрецедентная сумма в 100 млрд рублей.

Еще 16,9 млрд рублей в июле текущего года выплачено 20 авиакомпаниям по программе субсидирования в части компенсации их выпадающих доходов из-за расторжения договоров перевозки в связи с отменой международных и внутренних перевозок в условиях внешнего санкционного давления (постановление Правительства Российской Федерации от 14.04.2022 № 662, всего выделены 19,5 млрд рублей). В настоящее время объявлен отбор на остаток суммы — 2,6 млрд рублей.

1,3 млрд рублей мае текущего года произведены в полном объеме выплаты 11 аэропортам за март и апрель 2022 года по программе субсидирования российских аэропортов юга и центральной части России (постановление Правительства Российской Федерации от 14.04.2022 № 664, на период март – июнь 2022 года выделено 3,1 млрд рублей). В настоящее время проводится второй отбор за период май – июнь 2022 года. Перечисление субсидии российским аэропортам планируется в августе.

В Правительство Российской Федерации внесен проект распоряжения о продлении меры поддержки на 3-й квартал 2022 года, с дополнительным финансированием в размере 2,4 млрд рублей.

2,9 млрд рублей будут выплачены в августе текущего года четырём грузовым авиакомпаниям по программе субсидирования российских грузовых авиакомпаний (постановление Правительства Российской Федерации от 27.05.2022 № 955). Субсидия предоставляется в расчете за выполненный авиакомпанией в апреле–октябре 2022 года грузооборот.

Данные меры поддержки обеспечили ликвидность авиакомпаний и позволили им сохранить перевозки на маршрутах внутренних воздушных линий, а закрытым аэропортам юга и центральной части России позволили обеспечить содержание аэропортовой инфраструктуры и сохранить персонал.

На совещании было отмечено, что отдельные авиакомпании не соблюдают помесячный прогноз пассажирооборота и грузооборота. Авиакомпаниям поручено компенсировать отставание в последующие месяцы и в целом обеспечить достижение целевых показателей.