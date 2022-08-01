Рубль: боевой разворот вместо пике

Рубль начал сегодняшние торги со снижения, в паре с долларом в первые минуты уходя выше отметки 62 руб. Это вполне вписывалось в сценарий торгов последнего времени, когда после окончания налогового периода в первых числах нового месяца экспортеры снижали продажу валютной выручки, и рубль практически всегда дешевел.

С учетом того, что нефть сегодня начала падать в цене с самого утра, казалось, что пара доллар-рубль плавно пойдет к сопротивлению 64. Однако уже с 11.00 мск. рубль начал уверенно укрепляться.

Причем, оборот торгов парой снизился по сравнению с прошлой неделей. Укрепление рубля при снижении объемов торгов говорит об уменьшении спроса на иностранную валюту.

Возможно, это связано с дискретностью потребностей экспортеров в валюте. Не исключено также, что спекулянты перестали покупать доллар и евро, отчасти разуверившись в том, что Минфин РФ сумеет быстро «продавить» вопрос о введении нового бюджетного правила.

Надо отметить, что спекулянты не престают верить в возможность роста рубля. Так, по последним данным американской Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC), на фьючерсных рынках Чикаго и Нью-Йорка было открыто 11,3 тыс. контрактов на укрепление рубля. Причем этот показатель растет с середины июня.

Так или иначе, но по итогам сегодняшнего дня рубль укрепился к доллару на 2,35%. Последняя сделка прошла по котировке 60,17 руб. за доллар.

Техническая картина по рублю становится менее определенной. Еще с утра «техника» говорила в пользу продолжения девальвации национальной валюты, поскольку пара доллар-рубль сумела завершить месяц выше сопротивления 60. Теперь не исключено тестирование на прочность зоны 59-60 руб. за доллар, и если пара уйдет под нее, то позиции рублевых «быков» усилятся.



