Рынок труда подает тревожные сигналы

На российском рынке труда есть отдельные аспекты, вызывающие беспокойство, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников в конце минувшей недели в ходе заседания инвестиционного совета Центрального федерального округа в Ярославле. При этом министр подчеркнул, что негативный сценарий в этом секторе экономики не реализовался.

По данным Росстата, уровень безработицы в РФ в июне 2022 года сохранился на майской отметке — 3,9%. Общая численность безработных в стране в июне составляла 3 млн человек. «В то же время мы с вами прекрасно понимаем, что тут успокаиваться ни в коем случае нельзя. Мы видим, что есть определенные признаки на рынке труда, которые заставляют нас беспокоиться», — приводит ТАСС слова Максима Решетникова.

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Кривая безработицы может пойти вверх

В текущей ситуации стоит учитывать массовый уход многих иностранных компаний из России, заметил, комментируя «Эксперту» заявления министра, внимание начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин. Этот процесс еще не в полной мере мог раскрыться на статистике рынка труда, так как многие компании еще некоторое время держат сотрудников в штатах. Но не все из них в случае увольнения смогут быстро адаптироваться.

Кроме того, отметил эксперт, ряд отраслей промышленности в не самом простом положении. Например, автопроизводители, которые работают не в полную мощность по ряду причин. В статистике по безработице этот момент не учитывается, но смены могут быть короче.

В сложившихся условиях, по мнению Василия Карпунина, можно предположить временное отклонение уровня безработицы наверх от текущих рекордно низких значений. Но ситуация, уверен он, в самом деле явно развивается не так критично, как многие ожидали в начале года.

Вторая волна кризиса может быть вызвана внутренними факторами

Работы в России достаточно, если оценивать статистически число вакансий и число безработных, указал «Эксперту» Никита Донцов, руководитель коммуникационной группы «Влияние». Другое дело, что работники узкой специализации, инженеры и IT-специалисты могли пострадать, потому что объём этих рынков резко сократился после ухода иностранных компаний.

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Также текущая ситуация ударила по сотрудникам сферы услуг, которые трудились в фастфуде, магазинах одежды массового сегмента, крупных мебельных брендах. Это десятки тысяч человек, в моменте оказавшиеся без работы и их положение вызывает беспокойство.

В целом, констатировал эксперт, государство эффективно поддерживает рынок труда, помогает запускаться предприятиям, на которых работает много людей, поддерживая спрос на их продукцию. Именно такую картину мы видим в строительстве и автопроме.

Негативными сигналами, считает Никита Донцов, станет замедление экономики и снижение покупательской способности россиян. Это может вызвать вторую волну кризиса рынка труда, но уже вызванного внутренними факторами, а не внешними.

Структурный дефицит сохраняется

Негативный сценарий на рынке труда действительно не реализовался, подтвердил «Эксперту» Дмитрий Адамидов, автор Telegram-канала Angry Bonds. В тоже время сохраняется многолетний структурный дефицит, приводящий к повышенной миграции и углублению социальных проблем. Например, вице-премьер Марат Хуснулин предлагает заменить в стройкомплексе мигрантов из Средней Азии мигрантами из Северной Кореи, а также падение реальных доходов населения.

Росстат фиксирует, что реальные располагаемые доходы россиян в апреле — июне уменьшились на 0,8% год к году, кварталом ранее снижение составило 1,2%, а реальные зарплаты в мае упали более чем на 6%. Таким образом, заключил Дмитрий Адамидов, пока состояние рынка труда точно не может выступать поводом для избыточного оптимизма.