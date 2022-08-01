Слабеющий рубль играет на руку металлургам

Российская валюта начала новую неделю, продолжив снижение. Уже в первый час торгов рубль отдал доллару около 1,5% стоимости, уйдя выше отметки 62,5.

Традиционно, в начале нового месяца экспортеры снижают объем продаваемой на рынке валюты, что и приводит к обесцениванию рубля. Сейчас же на рубль дополнительно давит опасение скорого введения бюджетного правила, по которому часть нефтегазовых доходов будет изыматься с рынка и направляться на покупку валюты дружественных стран. Некоторые аналитики считают, что этот процесс уже запущен, аргументируя свою точку зрения резким ростом оборотов торгов юанем.

Против рубля играет и технический фактор. На прошлой неделе пара доллар-рубль сумела закрепиться выше сопротивления 60, и теперь целью ее движения стал район 64.

Удешевление рубля стимулирует инвесторов к тому, чтобы продолжать откупать акции металлургов, наиболее сильно просевшие в последние месяцы как из-за сокращения рынков сбыта продукции, так и в результате сильного роста рубля. Последний фактор привел к тому, что для многих компаний экспорт вообще стал убыточным. Некоторые аналитики считают, что для сталеваров минимальный комфортный курс составляет 70 руб. за доллар.

В аутсайдерах сегодняшнего утра расположились расписки HeadHunter, за прошлую неделю подорожавшие более чем на 70%. Технически бумага выглядит сильно перекупленной, а фундаментально – неинтересной. Но это не значит, что после коррекции ее рост не возобновится. В отсутствие ярко выраженных идей на рынке многие частные инвесторы будут искать прибыль во «втором эшелоне», и спекулянты вполне могут попытаться разогнать бумагу на предыдущем хайпе.

Наблюдается коррекция и по другим акциям высокотехнологичных компаний, сильно росших в последние недели. Сегодня вслед за HeadHunter в списке лидеров снижения расположились бумаги «Озона», ВК и «Системы». Фиксация прибыли по ним может продолжиться.

В «красной» зоне торгуется и нефтянка – из-за снижения нефти на полпроцента. Небольшими продажами фьючерсов на нефть трейдеры отреагировали на неожиданно слабые индексы деловой активности в Китае, говорящие о возможном спаде производства и, соответственно, потребления углеводородов.

На этой неделе состоится заседание ОПЕК+, но никаких важных решений на нем не ожидается. Поэтому влияния на нефтяной рынок это мероприятие не окажет. Скорее всего, в ближайшее время нефть продолжит торговаться чуть выше отметки $100 за баррель. А без роста котировок нефти российскому рынку акций будет очень сложно преодолеть преграду 2230 пунктов, вблизи которой Индекс Мосбиржи завершил июль.

В отсутствие драйверов роста и близости сопротивления вполне логично, что новую неделю рынок начал с умеренной просадки, потеряв по итогам первого часа торгов 0,7% по Индексу Мосбиржи. Если распродажи продолжатся – а вероятность этого высока – то техническая картина по Индексу Мосбиржи ухудшится: вновь станет актуальной цель снижения индикатора в район 2200 пунктов.

Реализация «медвежьего» сценария будет зависеть от новостного фона и объема притока на рынок новых средств инвесторов. Именно последний фактор был главным драйвером роста российских акций на прошлой неделе.

