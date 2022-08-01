Стоимость нефти Urals за месяц снизилась на 10%

Средняя стоимость российской марки экспортной нефтяной смеси Urals в июле составила $78,41 за баррель, что на 10,1% ниже, чем в июне ($87,25), и на 8,6% выше, чем годом ранее ($72,17 за баррель). За январь-июль цена основного товара российского экспорта сложилась в размере $83,27 за баррель, следует из информации, представленной на сайте Минфина.

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«Средняя цена на нефть марки Urals в январе-июле 2022 года сложилась в размере $83,27 за баррель, в январе-июле 2021 года – $64,68 за баррель. Средняя цена на нефть марки Urals в июле 2022 года сложилась в размере $78,41 за баррель, что в 1,09 раз выше, чем в июне 2021 года ($72,17 за баррель)», — сообщили в Минфине.