Сюжет дня: акции металлургов подорожали после совещания у президента РФ

Внимание со стороны властей РФ к судьбе российских металлургов вдохновило трейдеров на покупку акций. В понедельник, 1 августа на Мосбирже подорожали бумаги ММК (+5,02% до 27,80 рублей за штуку), НЛМК (+1,31% до 131,70 рублей за штуку). Также в течение дня росли бумаги «Северстали», но в итоге закончили сессию в небольшом минусе (-0,25% до 732 рубля за штуку).

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров на совещании у президента Владимира Путина сообщил о непростой ситуации в российской металлургии. После введения западных санкций доходы металлургов значительно снизились, экспорт стал невыгоден, а ранее принятые меры о дополнительных налогах стали неактуальны, считает министр. По мнению Мантурова, нужно скорректировать акциз на жидкую сталь и пересмотреть формы расчета НДПИ. Президент согласился с необходимостью поддержки отрасли. По его мнению, нужно увеличить экспорт в дружественные страны и обеспечить внутренний спрос.

«Если упор будет сделан на поддержку экспортеров, это будет более позитивно для "Северстали". Если на стимулирование внутреннего спроса - для ММК. Для НЛМК главное, чтобы под санкции не попал Владимир Лисин, поскольку структура компании, для которой рынки США и ЕС являются экспортными для слябов и домашними для проката, позволяет сохранить оптимальную структуру продаж», - прокомментировал аналитик «Финам» Алексей Калачев заявление президента. В целом, эксперты считают, что акции металлургов пока еще рискованный актив.

Индекс Мосбиржи к концу упал на -1,52% до 2180,09 пунктов. Индекс РТС поднялся на +0,85% до 1138,79 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 19:46 мск составила 100 долларов за баррель (-3,82%). Российская валюта слабела – 61,75 руб. за доллар.