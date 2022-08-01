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ЦБ заложил в базовый сценарий возврат к бюджетному правилу с 2023 года

1 августа 2022, 20:22

Долгосрочный уровень базовых нефтегазовых доходов учитывает изменение внешних условий

пресс-служба цб

Банк России в базовом сценарии предполагает возобновление действия бюджетного правила с 2023 года. Это следует из доклада ЦБ о денежно-кредитной политике.

«Базовый сценарий предполагает возобновление действия механизма бюджетного правила с 2023 г. с постепенным схождением к новым долгосрочным параметрам в части уровня  базовых нефтегазовых доходов в 2025 году», — говорится в докладе.

Предполагается также, что долгосрочный уровень базовых нефтегазовых доходов учитывает изменение внешних условий, а модельные предположения будут уточнены правительством РФ по мере принятия соответствующих решений.

Регулятор уточнил, что для целей модельных расчетов базового сценария средняя цена нефти марки Urals в текущем году повышена до $80 за баррель, в 2023 году – до $70 за баррель, в 2024-ом – до $60 за баррель. При этом, долгосрочная равновесная цена на  нефть марки Urals, как и  ранее, предполагается на  уровне $55 за баррель.
 