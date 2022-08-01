Центробанк продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты до марта 2023 года

Центробанк принял решение продлить лимит на снятие наличной иностранной валюты еще на шесть месяцев.

Об этом сообщается на сайте регулятора.

«Сохраняется действующий до 9 сентября этого года лимит в 10 тыс. долларов США или на такую же сумму в евро на снятие наличной иностранной валюты с валютного счета или вклада», — говорится в пресс-релизе.

Граждане, которые пока не воспользовались такой возможностью, могут снять в валюте только средства, поступившие на счет или вклад до 9 марта 2022 года. «Остальные средства по-прежнему можно получить в рублях по рыночному курсу на день снятия. Выдача иностранной валюты осуществляется в долларах США или евро, независимо от валюты вклада или счета», — поясняет Центробанк.

Подчеркивается, что вынужденная мера сохраняется в связи с действующими против РФ санкциями, которые запрещают российским банкам приобретать валюту стран Запада.

«До 9 марта 2023 года остаются в силе ограничения на покупку иностранной валюты: банки могут продавать гражданам только евро и доллары США, поступившие в их кассы после 9 апреля 2022 года», — указывается в сообщении. Уточняется, что в отношении другой иностранной валюты лимитов по-прежнему нет.

Кроме того, сообщает пресс-служба ЦБ, для юридических лиц — резидентов еще на полгода, также до 9 марта 2023-го, продлеваются ограничения на получение валюты на командировочные расходы — не более 5 тыс. долларов США либо такой же суммы в эквиваленте в евро, фунтах стерлингов или японских иенах. «На иные валюты эти требования не распространяются. Выдача наличных в долларах, евро, фунтах стерлингов, японских иенах юридическим лицам — нерезидентам не производится, по другим валютам ограничений нет», — уточняет ЦБ.