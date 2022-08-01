В Харькове уничтожены две системы HIMARS

Российские войска ликвидировали на территории харьковского предприятия две американские пусковые установки РСЗО HIMARS.

Об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В результате высокоточного удара в городе Харькове на территории завода "Украинские энергетические машины" уничтожены две американские пусковые установки реактивных систем залпового огня HIMARS», — заявил представитель российского оборонного ведомства.

Также, по его словам, ликвидированы находившиеся на предприятии 53 украинских националиста и иностранных наемника.

Сообщается, что в районе Харькова ВКС России нанесли удар по пункту временной дислокации 92-й механизированной бригады, в результате чего уничтожено до 200 националистов и семь единиц бронетехники.

«Из-за больших безвозвратных потерь в 93-й механизированной бригаде ВСУ на Харьковском направлении и в 128-й горно-штурмовой бригаде на Запорожском направлении, отмечается массовое оставление боевых позиций и дезертирство личного состава этих соединений в центральные и западные районы Украины», — говорится в сводке Минобороны РФ.

В Одесской области между тем уничтожена пусковая установка американского противокорабельного ракетного комплекса Harpoon, передает пресс-служба ведомства.

В общей сложности с начала проведения спецоперации на Украине российскими силами уничтожено 145 вертолетов, 261 самолет, 1659 БПЛА, 361 зенитный ракетный комплекс, 4215 танков и других боевых бронированных машин; 778 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3234 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 4621 единица специальной военной автомобильной техники.