В Кремле заявили, что Россия поддержит Сербию в ситуации вокруг Косово

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверил, что Москва полностью поддерживает конструктивную позицию Белграда в нынешней ситуации с Косово.

Об этом пишет «Интерфакс».

«Мы абсолютно поддерживаем Сербию, мы рядом с косовскими сербами», — сказал представитель Кремля. По его словам, требования властей Косово по новому порядку выдачи документов являются необоснованными. «Слава богу, удалось обострения ночью избежать, но эта ситуация лишь отложена на один месяц», — отметил пресс-секретарь главы государства.

Он указал на то, что «очень важно проявить благоразумие со всех сторон», и подчеркнул, что Россия поддерживает «миролюбивую и конструктивную позицию, занятую Белградом в этом контексте».

По словам Дмитрия Пескова, признавшие Косово государства «должны употребить все свое влияние» для того чтобы предостеречь Приштину относительно принятия каких-либо действий, способных привести к эскалации конфликта. «И, конечно, мы требуем, чтобы все права сербов были соблюдены», — добавил пресс-секретарь президента.

Ситуация на административной границе Косово и Сербии, а также на границе между сербским анклавом в северном Косово (т.н. Северной Митровице) и остальной территорией обострилась вечером накануне, 31 июля. Это было связано с тем, что с 1 августа Косово планировало перестать признавать сербские документы, на фоне чего в Белграде заявили о подготовке Приштиной силовой операции против косовских сербов. В итоге утром 1 августа власти Косово «после консультаций с представителями США и Европейского Союза» согласились отложить введение новых правил на 30 дней.