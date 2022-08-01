В России резко выросли выдачи валютных кредитов

На фоне вытеснения иностранной валюты с российского рынка в июне произошел серьезный рост выдачи валютных кредитов населению, до 70,7 млрд рублей или $1,25 млрд в долларовом эквиваленте. Это максимальный показатель с 2019 года, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные ЦБ. В банках при этом утверждают, что розничной аудитории кредитов в валюте не выдают, эксперты же полагают, что речь может идти об узком круге клиентов, сходных с «челноками» 1990-х годов.

Статья по теме: Титов призвал создать благоприятные условия для челноков

«В июне объем кредитов, предоставленных населению в иностранной валюте, составил 70,7 млрд руб. ($1,25 млрд в эквиваленте) против 45,2 млрд руб. ($0,72 млрд) в мае. Июньский объем стал максимальным с 2019 года. Он растет второй месяц подряд, в несколько раз превышая привычные показатели последнего времени. Вместе с тем общий объем задолженности в иностранной валюте по розничному портфелю сокращается. К началу июля он составил 32,2 млрд руб. ($0,62 млрд, на 14% ниже показателя месячной давности)», — говорится в публикации.

В ВТБ, Альфа-банке, МКБ, ПСБ и Совкомбанке издание заверили, что не выдают розничным клиентам кредиты в иностранной валюте. Кроме того, регулятор в последнее время постоянно настаивает на девалютизации балансов кредитных организаций.

По мнению источника газеты на банковском рынке, речь может идти о валютных спекуляциях, когда физлица берут кредиты в долларах, меняют их на рубли, а через несколько дней откупают валюту по более низкому курсу и гасят заем. Однако более вероятной причиной может быть обслуживание «челноков», которые за пару недель оборачивают полученные средства, реализуют товар и возвращают кредит. Брать средства в валюте им выгоднее не только потому, что в июне рубль укреплялся, но и потому, что ставка по таким кредитам ниже и не надо тратиться на конвертацию при оплате товаров. Рост интереса «челноков» к валютным кредитам подтвердили и эксперты потребительского рынка.

«Пока крупные корпорации выстраивают цепочки поставок для организации параллельного импорта, на "Авито" и на рынках уже можно приобрести смартфоны флагманских моделей по турецким или эмиратским ценам в пересчете по текущему курсу. Тогда как цены в торговых сетях на аналогичные модели могут быть выше на 30–50%», — пояснил гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров.

