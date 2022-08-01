В России зафиксировали рекорд по объему производства круп

Российская крупяная промышленность за 10 месяцев текущего сезона, который охватывает период с сентября прошлого года по июнь 2022-го, достигла рекордного уровня производства продукции.

Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные мониторинга Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР).

По словам заместителя гендиректора организации Ирины Глазуновой, за 10 месяцев сезона производство круп в России превысило 1,53 млн тонн. В прошлом году аналогичный показатель составлял чуть более 1,34 млн тонн.

В течение сезона, среди прочего, было выработано 422 тыс. тонн гречки против 364 тыс. тонн годом ранее. Отмечается, что это самый большой объем с сезона 2017/2018 — тогда был зафиксирован показатель в 442 тыс. тонн.

Рекорды зарегистрированы в производстве и других круп, следует из материалов ИКАР. В частности, риса выработано 475 тыс. тонн против 421 тыс. тонн годом ранее, пшена — 92 тыс. тонн против 79 тыс. тонн.

Глазунова рассказала, что в июне 2022 года производство круп выросло по сравнению с маем этого года и июнем 2021-го. Так, в июне выработано 124 тыс. тонн крупы, что на 2% больше, чем годом ранее, и на 3% выше показателя мая текущего года.

Уточняется, что за полгода производство выросло на 17,3%, почти достигнув 892 тыс. тонн. Гречневой крупы произведено 243,7 тыс. тонн (прирост 17,8%), риса — 275,6 тыс. тонн (+18,1%), пшена — около 57 тыс. тонн (+27,5%). Самую заметную динамику роста продемонстрировало производство кукурузной крупы, которое увеличилось на 55,8% и составило почти 38,38 тыс. тонн. Манной крупы выработано 51,69 тыс. тонн, что на 26% превышает показатель первого полугодия 2021 года, перловой — 49,494 тыс. тонн (+13,5%).

Между тем производство овсяной и ячневой круп снизилось до 31,43 тыс. тонн и 28,39 тыс. тонн соответственно (сокращение на 16,4% и 0,3%).