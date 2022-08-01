Вице-мэр Ефимов: четыре торговых и два торгово-офисных центра построят инвесторы в Москве

Инвесторы Москвы построят четыре торговых и два торгово-офисных центра, в них смогут работать более 6,4 тыс человек. Объекты общей стоимостью почти 23 млрд рублей возведут в рамках городской программы стимулирования создания мест приложения труда (МПТ), сообщил 31 июля заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Напомним, что городская программа стимулирования создания МПТ действует с 2020 года. По ее условиям девелоперы возводят нужные столице коммерческие, промышленные или социальные объекты. Взамен они получают льготу при переоформлении вида разрешенного использования земельных участков под строительство жилья. Таким образом, в разных районах города появляются рабочие места, снижается маятниковая миграция, а также нагрузка на дороги и общественный транспорт.

«В рамках программы стимулирования создания МПТ инвесторы построят в разных административных округах столицы четыре торговых и два торгово-офисных центра. Объем вложений в проекты составит почти 23 млрд рублей. Благодаря созданию этих объектов в городе появится более 6,4 тыс новых рабочих мест», — рассказал Владимир Ефимов.

В том числе, один из инвесторов построит на юго-востоке города многофункциональный торговый комплекс площадью почти 54 тыс кв м, в нем смогут работать две тыс человек. Ввести объект в эксплуатацию планируется в декабре 2023 года.

А у станции метро «Некрасовка» появится торгово-развлекательный центр площадью 49 тыс. кв м, где будет создано 1,6 тыс рабочих мест. Завершить строительство инвестор должен в марте 2024-го.

Еще два торговых объекта возведут на юге и на западе Москвы. Один из них — на Элеваторной улице, площадью более 8 тыс кв м. Застройщик планирует сдать его в эксплуатацию в марте 2025 года, после чего там смогут работать 430 человек. А другой, площадью 7 тыс кв м,— на Очаковском шоссе. Там будут в дальнейшем работать 250 человек.

Новые офисно-торговые центры возведут на востоке и на севере Москвы. «На востоке столицы появится офисно-торговый центр площадью 38 тыс кв м. Сдача объекта в эксплуатацию запланирована на 2024 год. В будущем там сможет работать 1,1 тыс человек», — уточнил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский. Он добавил, что другой объект, площадью 64 тыс кв м, строится в составе транспортно-пересадочного узла «Ботанический сад». «Инвестор планирует завершить создание объекта в августе 2024 года. Благодаря этому проекту в городе появится более тысячи новых рабочих мест», — отметил руководитель департамента.

По оценкам властей Москвы, всего в рамках программы стимулирования создания МПТ заключено 22 соглашения с инвесторами. Они построят 35 новых объектов, вложив в их реализацию 92,2 млрд рублей