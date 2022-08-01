Война как творчество

Обычно война ассоциируется с убийством и разрушением, и эта ассоциация, хоть и, безусловно, справедлива, но неполна, поскольку отражает только разрушительную сторону войны. Уже давно замечено, что многие войны сопровождаются творческим взлетом, обеспечивающим победу в вооруженном противостоянии. Еще в Древние времена внедрение новаций: способов формирования войска (всеобщая воинская повинность, наемничество); новых вооружений (боевые колесницы, бронзовое, а затем железное оружие, щиты, шлемы и др.); либо тактических форм (построения войск в виде фаланги или римский манипулярный порядок) приводили к победе на поле боя.

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До XIX века изменения происходили медленно, и решающая роль творчества в военном деле часто не была видна. Впервые отчетливо она проявилась в Первую мировую войну. Эта война ясно показала, что вооруженная борьба напрямую зависит от качества и количества идей, создаваемых и реализуемых противоборствующими сторонами. В войне победил тот, кто оказался способен создать и реализовать больше новых идей во всех областях, влияющих на ход войны: создании новых видов оружия и способов их применения; увеличении в огромных масштабах производства уже имеющегося оружия, боеприпасов, амуниции; организации и координации усилий органов власти и общества на борьбу с врагом; создании идей, вдохновляющих на победу войска на фронте и население в тылу; и многом другом.

Кто виноват в войне?

Первая мировая война — результат столкновения экономических, геополитических и идеологических интересов ведущих мировых держав, каждая из которых преследовала свои цели. Англия, Франция, Германия, Италия боролись за рынки и колонии. Англия стремилась любыми способами не допустить Россию к обладанию Константинополем и проливами. Россия и Австро-Венгрия хотели властвовать на Балканах. Наиболее острые противоречия возникли между Германией и Великобританией. Интересы этих стран сталкивались во многих районах земного шара, но особенно в Африке, Восточной Азии и на Ближнем Востоке. Глубокими были и противоречия между Германией и Францией, которая хотела вернуть себе Эльзас и Лотарингию, отнятые у нее в результате войны 1870–1871 гг. США мечтали занять место лидера, когда другие будут ослаблены, и по итогам войны, пожалуй, стали единственными, кто достиг желаемого.

С конца XIX в. нарастали русско-германские противоречия. Немецкая экспансия на Ближнем Востоке, попытки установить контроль над Турцией затрагивали экономические, политические и военно-стратегические интересы России. Германия стремилась ограничить путем высоких пошлин ввоз зерна из России и одновременно обеспечить свободное проникновение на русский рынок германских промышленных товаров.

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Было много и других противоречий, которые затрагивали интересы разных стран. Изучая предвоенный период, создается впечатление, что все великие державы хотели войны, и когда представился повод, безоглядно бросились в омут военной стихии в надежде победить и решить все свои внешние и внутренние проблемы. Образование военных союзов крупнейших государств Европы также указывало на неотвратимость ее приближения.

Решающую роль в начале войны сыграла Германия, желавшая передела недавно поделенного мира. 1914 год был выбран ею как наиболее благоприятный, поскольку Германия закончила свои военные приготовления в то время, как страны Антанты к войне были готовы не все. В России только в 1913 г. была принята большая военная программа, предусматривавшая увеличение армии почти на 40%. Предполагалось создание внушительного морского флота, мощной тяжелой артиллерии, прокладка дополнительных железных дорог. Выполнение программы предполагалось к осени 1917 г. Перед самым началом войны статс-секретарь германского МИДа фон Яглов писал: «В основном Россия сейчас к войне не готова. Франция и Англия тоже не захотят сейчас войны. Через несколько лет, по всем вероятным предположениям, Россия уже будет боеспособной. И тогда она задавит нас количеством своих солдат».

В войне приняло участие много малых государств, которые либо стали жертвами событий, как Сербия, Люксембург, Бельгия, либо заняли выжидательную позицию, затрудняясь с выбором, на чью сторону встать, чтобы не прогадать при дележе добычи: Болгария, Румыния, Италия.

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Причины участия России в войне

Россия имела свои причины желать войны. Глубокие противоречия существовали между Россией и Австро-Венгрией на Балканах, где Россия поддерживала борьбу православных и славянских народов стран за свободу и национальную независимость.

У Турции Россия желала отобрать проливы Босфор и Дарданеллы и планировала для этого десантную операцию. Чаще всего российские притязания на Константинополь объясняют геополитическими, либо экономическими причинами. В действительности, это было запоздалой попыткой осуществить вековую мечту русского православия – водрузить крест на Святой Софии. Митрополит Антоний (Храповицкий) писал: «На настоящую войну наш народ взирает как на освобождение христианства от ига еретиков-магометан (исламистов), а конечную цель ее видит в освобождении священного Царьграда с церковью Святой Софии и Иерусалима с Господним гробом». Однако православная вера в России уже истончилась и поэтому идея овладения Константинополем не воодушевляла русские войска.

Идеи, вдохновляющие людей на войне

Главным действующим лицом на войне был и пока остается человек – солдат, командир, военачальник. Поскольку война – занятие, в котором человек жертвует самым дорогим, что у него есть – жизнью, то делать это он может только ради идеи, поскольку мертвому деньги и прочие материальные ценности не нужны. Однако идея самодержавной Росси находилась после революции 1905–1907 гг. в упадке. Против царской России идейно работала либеральная и социалистическая оппозиция. Православная церковь, продолжавшая быть в начале ХХ века в «синодальном пленении», выработать новых идей, способных вдохнуть жизнь в православное мировоззрение русских людей, оказалась не в состоянии. Элиты царской России были секулярными и либеральными, поэтому на православие часто смотрели лишь с прагматической точки зрения, не видя в нем источника идейной силы.

Патриотический подъем

Как писал В.И. Ленин: «Во всякой войне победа в конечном счете обусловливается состоянием духа тех масс, которые на поле брани проливают свою кровь. Убеждение в справедливости войны, сознание необходимости пожертвовать своею жизнью для блага своих братьев поднимает дух солдат и заставляет их переносить неслыханные тяжести».

Война началась с патриотического подъема, большая часть населения поддержала войну. Позднее М.В. Родзянко, председатель Государственной думы, вспоминал: «В день Манифеста о войне с Германией огромная толпа собралась перед Зимним дворцом. После молебна о даровании победы Государь обратился с несколькими словами, которые закончил торжественным обещанием не кончать войны, пока хоть одна пядь Русской земли будет занята неприятелем. Громовое „ура“ наполнило дворец и покатилось ответным эхом в толпе на площади». Однако не опирающийся на сильные идеи и понятные цели войны этот патриотический подъем быстро схлынул и сменился сначала апатией, а затем и требованием скорейшего завершения войны. Министр внутренних дел России Н.А. Маклаков позже признавал: «Война у нас, в народных глубинах, не может быть популярной, и идеи революции народу понятнее, нежели победа над немцем. Но от рока не уйти».

Несмотря на низкую идейную мотивацию, были в той войне и свои беззаветные герои: воздушный ас Александр Казаков, легендарный казак Козьма Крючков, сестра милосердия Римма Иванова. К сожалению, большая часть солдат и офицеров той войны, честно служившая своей Родине, была забыта. (Среди них и мой дед – Георгий Максимович Герасимов, рядовой 203-го пехотного Сухумского полка. В июне 1915 года полк действовал против немцев в районе села Брусно-Нова (Nowe Brusno) в Польше. Участвуя в ночной контратаке, рядовой Г. Герасимов был тяжело ранен, лишился зрения и стал инвалидом).

Имели место и беспрецедентные образцы русского ратного искусства — ряд войсковых операций таких талантливых полководцев, как генералы А.А. Брусилов, Н.Н. Юденич, В.И. Гурко, М.В. Алексеев, П.А. Лечицкий, Л.Г. Корнилов.

Благодаря выдающимся военачальникам и жертвенности войск, вопреки трудностям (внутриполитический кризис в стране, неподготовленность к длительной войне, нехватка боеприпасов, оружия и т. д.), русская армия одержала несколько блестящих побед над сильным противником.

Однако в целом, по причине слабости идейного обоснования причин и целей войны, мотивация войск постепенно падала, и к концу 1917 года солдаты отказались воевать, армия начала распадаться. Творческий потенциал российских либералов оказался крайне низок, поэтому и либерально-демократическое Временное правительство, пришедшее на смену царскому самодержавию, оказалось не в состоянии дать народу и армии внятной, понятной и привлекательной идеи защиты Отечества. Выход из войны был предрешен.

Военные планы сторон

Победа в войне начинается с идейного творчества, воплощенного в планах генеральных штабов.

Германия к началу войны руководствовалась старой и хорошо известной военной доктриной — планом Шлиффена, решавшим главную проблему Германии, – как достичь победы в войне на два фронта. План предполагал быстрый разгром Франции, прежде чем Россия сможет мобилизовать и выдвинуть к границам свою армию. Нападение предусматривалось через территорию Бельгии. Взять Париж германцы предполагали за 39 дней. В двух словах суть плана была изложена Вильгельмом II: «Обед у нас будет в Париже, а ужин — в Санкт-Петербурге». В 1906 г. план был несколько изменен начальником немецкого Генштаба генералом Мольтке-младшим. Значительную часть войск в соответствии с ним было решено оставить на Восточном фронте.

Русский Генеральный штаб составил два варианта плана войны, один из которых предусматривал развертывание главных сил против Австро-Венгрии, а другой — против Германии. Французский план войны фактически ставил действия вооруженных сил страны в зависимость от действий германской армии. Великобритания обязалась направить на континент в помощь французам экспедиционный корпус.

Наиболее творческим и оригинальным был план немецкого Генштаба, однако и он оказался неосуществим. Проблему войны на два фронта Германия не смогла решить ни в Первой, ни во Второй мировой войнах.

Все стратегические расчеты противостоящих сторон ориентировались на кратковременность и скоротечность будущей войны. Например, германским планом предусматривалось в течение 6–8 недель разгромить Францию, после чего всеми силами обрушиться на Россию и победоносно окончить войну.

К началу мировой войны ни одно государство не предвидело размеров грядущей борьбы, особенно ее продолжительности, характера и даже тактических форм. Вооруженная борьба велась многомиллионными армиями, вооруженными многочисленной и разнообразной техникой. Невиданные по своей численности людские резервы и материальные средства непрерывно поступали на театры военных действий. За период войны было мобилизовано свыше 170 миллионов человек. Таких масштабов боевых действий ни один Генштаб не предполагал и не планировал. В результате воюющие стороны, имея только запасы мирного времени, столкнулись во время самой войны с целым рядом неожиданностей, преодолевать которые приходилось уже в ходе боевых действий. Успешность решения внезапно возникающих задач зависела от того, насколько творчески подходили к их решению руководители государств, военачальники, организаторы производства.

Опыт Первой мировой войны свидетельствует о том, что предвидеть в полной мере ход войны и предугадать его невозможно, поскольку противник, творчески подходя к ведению боевых действий, не столько пассивно рефлексирует на текущую ситуацию, сколько стремится изменить ее в свою пользу, создавая новые вооружения, боеприпасы, военную технику, тактические формы их применения, т.е. все то, чего до войны не было и чего не может предвидеть ни один самый гениальный полководец.

Подготовка армий к войне

Военное творчество в период подготовки к войне выражается в выдвижении и реализации идей по созданию армии, соответствующей будущей войне.

За десять лет до начала мировой войны из великих держав только Россия имела боевой (и неудачный) опыт войны – с Японией. Это обстоятельство должно было оказать, и в действительности оказало, влияние на дальнейшее развитие русских вооруженных сил.

Россия успела залечить свои раны и укрепить военное могущество. Мобилизованная русская армия достигла в 1914 г. грандиозной цифры: 1816 батальонов, 1110 эскадронов и 7088 орудий.

Под влиянием русско-японской войны усовершенствовалось обучение, расширились боевые порядки, было обращено внимание на значение огня, роль пулеметов, связь артиллерии с пехотой, индивидуальное обучение отдельного бойца, на подготовку младшего командного и в особенности офицерского состава, на воспитание войск в духе активных решительных действий. Но, с другой стороны, было оставлено без внимания выдвинутое японской войной значение в бою тяжелой артиллерии, не были достаточно учтены ни громаднейший расход боеприпасов, ни роль техники в будущей войне.

Как писал А.М. Зайончковский: «русская армия выступила на войну с хорошими полками, с посредственными дивизиями и корпусами и с плохими армиями и фронтами, понимая эту оценку в широком смысле подготовки, но не личных качеств».

Германская армия после успехов своего оружия в 1866 г. и в особенности в 1870 г. пользовалась репутацией лучшей армии в Европе. Германская военная мысль выкристаллизовалась в весьма определенную и четкую доктрину, которая основной нитью прошла через весь командный состав армии. Вследствие этого, Германия оказалась более готовой к войне, чем ее враги. Оплотом германской армии служил сплоченный, однообразный и хорошо подготовленный офицерский и унтер-офицерский состав. В обучении армии широко проводился принцип активности, дерзости, взаимной помощи и выручки. В техническом отношении германская армия была хорошо снабжена и отличалась сравнительным богатством полевой, не только легкой, но и тяжелой артиллерии, значение которой она поняла раньше и лучше, чем другие. Армия была мобильна, воодушевлена и мотивирована на победу.

Однако, вследствие того, что ни один из генеральных штабов армий, участвовавших в войне, не мог предвидеть ее действительный ход, то первоначальные преимущества сохранялись в основном только на первом этапе войны, по мере затягивания боевых действий все большее значение приобретало творчество по созданию новых видов оружия, боевой техники и форм их применения, а также реализация идей по массовому выпуску уже освоенных вооружений, военной техники и боеприпасов и подготовке резервов.

Начало войны

На начальном этапе войны стороны руководствовались идеями и планами, разработанными в мирное время.

На Западно-Европейском театре военные действия начались вторжением германских войск в Люксембург и Бельгию. Навстречу им были выдвинуты три французские и одна британская армии. 21–25 августа произошло пограничное сражение. Ввиду угрозы обхода противником левого фланга союзных войск, французское командование начало отвод армий в глубь страны, с целью выиграть время для перегруппировки своих сил и подготовки контрнаступления. В Марнском сражении 5–12 сентября германские войска потерпели поражение и вынуждены были отойти. Стремление противников охватить с севера открытые фланги друг друга привело (16 сентября – 15 октября) к трем маневренным операциям, которые получили название «Бег к морю». Стороны, понеся большие потери, прекратили активные боевые действия и закрепились на достигнутых рубежах. От швейцарской границы до Северного моря установился позиционный фронт протяженностью 720 км.

Военные действия на Восточно-Европейском театре вылились в четыре крупные стратегические операции: Восточно-Прусскую, Галицийскую, Варшавско-Ивангородскую и Лодзинскую. Исчерпав свои возможности и выстроив фронт от Балтики до Черного моря, стороны также перешли к обороне.

Творчество в ходе войны как условие победы

Кампания 1914 г. не принесла решающих результатов ни одной из сторон. Военные действия показали ошибочность предвоенных расчетов генеральных штабов. В первых же операциях были израсходованы накопленные запасы вооружения и боеприпасов. Стало ясно, что война будет не скоротечной, как предполагали, а длительной и потребует огромного творческого напряжения всех сил, участвующих в ней государств и народов.

Все воевавшие государства, столкнувшись с непредвиденным ходом боевых действий, уже в ходе войны вынуждены были спешно переводить экономику, науку и производство на военные рельсы с тем, чтобы срочно пополнить запасы вооружения, боеприпасов, амуниции и др. Франция и Англия, с их продвинутой наукой и техникой, широким развитием тяжелой индустрии и со сравнительно свободным подвозом, благодаря господству на море, относительно легко справились с этой проблемой. Германия, обладавшая меньшим научно-техническим и производственно-экономическим потенциалом, окруженная врагами со всех сторон и лишенная морских сообщений, страдала от недостатка сырья, с трудом, но справилась с этими проблемами при помощи своей твердой организации и сохранения сообщения с Малой Азией через Балканский полуостров. Россия, со слабой наукой, менее развитой индустрией, с плохой администрацией, отрезанная от своих союзников, с громадным пространством своей территории при недостаточно развитой сети железных дорог, начала справляться с этим недостатком только к концу войны, когда ее мировоззренческие идеи перестали давать необходимую мотивацию войскам и поражение было уже этим предрешено.

В исторической литературе, под влиянием идей материализма и марксизма, решающую роль в победе в войне отводят экономике и производству, однако за производственно-экономическими абстракциями всегда стоит человек, реализующий конкретную идею, воплощающуюся в новые средства производства или производственные отношения. Экономика как абстракция существует лишь в учебниках и статистических отчетах, в реальности – это только люди, формирующие новую экономическую реальность.

Не экономика производит вооружение и боеприпасы, а инженеры, создающие и реализующие свои идеи, и рабочие, которые воплощают эти идеи в производство конкретных образцов оружия, военной техники, боеприпасов. Для их производства в свою очередь необходимы новые виды станков, оборудования, оснастки, и все это опять создают инженеры, техники и рабочие, воплощая в реальность идеи новых способов обработки металла или производства взрывчатых веществ.

Чем больше запас идей, созданный перед войной и реализованный в станочном и производственном парке, тем выше потенциал страны по обеспечению своих войск в ходе войны всем необходимым и тем успешнее страна может справиться с решением новых творческих задач, возникающих по ходу боевых действий, создавая и поставляя в войска принципиально новые вооружения, способные переломить ход событий, насыщая их всем необходимым для ведения боевых действий.

Россия, ввиду незначительности запаса имеющихся и воплощенных идей, несмотря на мобилизацию своей экономики, не смогла в достаточной мере обеспечить потребности победоносной войны. В 1917 г. на нужды войны в России работало 76% рабочих, в Германии – 58%, во Франции – 57%, в Великобритании – 46%, в США – 31,6% рабочих. Несмотря на напряжение всех сил и задействование максимально возможного производственного потенциала, Россия вынуждена была заказывать вооружение, боеприпасы, обмундирование, промышленное оборудование, паровозы, уголь и некоторые виды стратегического сырья в США, Великобритании, Франции, Швеции, Японии и других странах. Обеспечить армию достаточным количеством вооружения и боевой техники Россия самостоятельно не смогла.

На начало Первой мировой войны Императорский военно-воздушный флот имел 263 самолета, являлся самым многочисленным в мире и по этой причине считался вполне достаточным. Однако в ходе войны лидерские позиции были утрачены. За годы войны Великобритания произвела 54 тыс. самолетов, Франция – 52 тыс., Германия 44 тыс., Россия – 5,3 тыс.

Главной проблемой войны стал ее неожиданно позиционный характер, вызванный превосходством оборонительного вооружения (артиллерия и пулеметы) над наступательным (винтовка, карабин, шашка, пика). Преодолеть «позиционный тупик» должны были танки, созданные творческим гением английских изобретателей и в сентябре 1915 года воплощенные в реальность британской машиностроительной промышленностью. Первое боевое применение танков датируется 15-м сентября 16-го года. Французы применили свои первые танки в апреле 1917 года. Германия начала разработку только в ответ на появление танков союзников на поле боя. В то время как союзники во время войны изготовили более десяти тысяч танков, Германия только 21.

12 августа 1918 года в ходе Амьенской наступательной операции союзники ввели в бой танковую армаду и, прорвав оборону немцев, впервые решили проблему позиционного тупика. Решающую роль в этом сыграло творчество английских и французских изобретателей, инженеров, техников.

В России танки разрабатывались, но не производились. В августе 1914 г. в Ставку проект гусеничной боевой машины представил изобретатель А.А. Пороховщиков. Этой машиной заинтересовался Верховный главнокомандующий. На строительство опытного образца ассигновали 9960 рублей, однако финансирование проекта было вскоре прекращено, серийно танк не производился и в войне не участвовал.

Первая мировая война стала войной машин. Всего в армиях стран Антанты насчитывалось около 200 тыс. автомобилей. В германской армии — около 70 тыс. К концу войны автомобильный парк русской армии состоял из 9930 автомобилей.

Россия не только не смогла произвести и применить на поле боя принципиально новые виды вооружения, но и не сумела в достаточных количествах производить уже освоенные образцы военной техники: пулеметы, тяжелые орудия, самолеты, автомобили и др. Прежде всего, это явилось результатом поражения в творческом соревновании, которое происходило на уровне изобретателей, создававших новые образцы вооружения и военной техники; организаторов производства, инженеров и техников, запускавших их в массовое производство; рабочих, осваивавших и изготавливающих новые виды военной продукции.

Россия проиграла борьбу идей, которая вылилась в невозможность создания, производства и последующего массового внедрения в войска новых видов вооружений. Творческую гонку в военно-технической области мы проиграли, и это явилось одной из важных причин военного поражения России, хотя и не самой главной.

О роли идей в Первой мировой войне

До XIX века новые идеи, такие как изобретение стремени или пороха, орудий и стрелкового оружия, новшества в фортификации, периодически вносили существенные изменения в военное дело, а порой даже становились причиной решающих побед тех армий, которые первыми внедрили новые изобретения в военную практику. Промышленная революция, вызванная реализацией научно-технических идей, привела к тому, что новые средства вооруженной борьбы стали создаваться намного чаще, чем прежде и обладать столь сокрушительной силой, что могло оказать решающее значение на ход боевых действий. Если до этого победа зависела от внедрения новых идей в организацию, боевую подготовку и воспитание войск, тактику ведения боевых действий и военного искусства полководцев, то теперь главным фактором становилось военно-техническое оснащение войск и обеспечение их действий. Тяжелая артиллерия, авиация, танки, газы, радио-телеграфная связь, железные дороги, обеспечивающие маневр войск, могли легко нивелировать превосходство противника в живой силе.

Однако бурная идейная работа, начавшаяся в XIX веке, распространялась не только на совершенствование материальной стороны ведения войны. Одновременно новые идеи были внедрены и в государственную организацию по обеспечению мобилизации и всестороннему обеспечению войск, в сферу военного воспитания и образования, боевой подготовки и др.

Настоящее преимущество Антанты состояло не в численности армий, а в более сильной науке, технике, промышленности, транспорте, т.е. всём том, что за столетия было создано силой человеческого разума и реализовано в форме заводов, научных лабораторий, университетов, железных дорог и пароходов. Опираясь на этот идейный запас и свою творческую мощь, Франция, Англия и впоследствии присоединившиеся к ней США смогли сокрушить первоклассную германскую военную машину, которая не была экономически поддержана столь же эффективно, как их противник в ходе войны. Франция и Англия смогли создать многочисленные танковые войска и авиацию, лучше вооружить и обеспечить свою армию. Германия этого сделать не смогла. Битву интеллектов она проиграла, впрочем, как и Россия.

Непредсказуемость хода и размаха войны

Характер сражений, развернувшихся на полях Европы и России, ничем не напоминал битвы прошлых лет. Изменилось все — тактика, стратегия, число потерь, вооружения.

В исторической литературе стало общим местом утверждение о том, что ни один политик не смог предвидеть масштабов и последствий войны. Ни один генеральный штаб не предполагал, что война примет позиционный характер, длительности военных действий, расхода вооружения, боеприпасов, материальных средств. При этом невольно закрадывается мысль о том, что государствами и их армиями руководили бездари, недалекие, бесталанные люди. Это не так. Во главе народов и войск стояли самые умные и проницательные деятели эпохи. Просто историю делают люди, а они непредсказуемы, их творчество не может быть просчитано и спрогнозировано.

Ошибка историков ХХ века в их материализме, который уповает на познание законов развития человечества, уподобляя их законам физики или механики. Исторический опыт свидетельствует о том, что законы в истории не действуют, поскольку историю делают люди. Первая мировая война подтверждает этот опыт. Не какие-то объективные обстоятельства создали и вооружили многомиллионные армии и бросили их в бой, а конкретные люди, стоявшие у кормила государств и вооруженных сил, и действовали они в соответствии со своими идеями и мировоззрением.

Все противостоящие стороны приблизительно верно знали силы и намерения противоборствующих государств и стремились не допустить их осуществления. И им это удалось. Всем удалось не допустить реализации планов других стран и их армий, в результате война пошла ни по одному из намеченных генштабами планов. Ее траектория не была никем запланирована, она вырабатывалась в ходе ожесточенной борьбы интеллектов, реализующих свои идеи с помощью миллионов людей, льющих металл, стоящих у станка или кульмана, проливающих кровь на поле брани. Эта борьба имела только одну закономерность: в ней побеждал тот, кто более всего занимался творчеством в предвоенный и военный период, кто накопил наибольший запас идей и реализовал их в науке, технике, промышленности, военном деле.

Ход войны непредсказуем, потому что направляется не некими законами, а творчеством людей, добивающихся своих целей. В больших войнах ХХ века бог на стороне не больших батальонов, как это бывало прежде, а тех народов, у которых больше запас реализованных идей и способность по ходу боевых действий создавать и реализовывать новые идеи.

Завершение войны

Кампании 1917–1918 гг. готовились и протекали в обстановке значительного роста революционного и протестного движения во всех странах. Среди народных масс и на фронте, и в тылу участились выступления против войны. Огромное влияние на дальнейший ход войны оказали Февральская и Октябрьская революции в России.

Руководители обеих коалиций стремились возможно быстрее закончить войну. К осени 1918 г. Центральные державы потерпели поражение на всех фронтах. Их блок начал распадаться. 29 сентября Болгария подписала перемирие, 31 октября за ней последовала Турция, а 3 ноября — Австро-Венгрия. Оказавшись в изоляции, столкнувшись с немецкой революцией внутри страны и армией на грани мятежа, кайзер Вильгельм отрёкся от престола 9 ноября, а новое правительство Германии признало поражение в войне.

Парижская мирная конференция зафиксировала победу союзников. 28 июня 1919 г. Германия была вынуждена подписать Версальский договор, официально завершивший Первую мировую войну.

Результатами Первой мировой войны стали революции в России и Германии, ликвидация четырех империй: Российской, Германской, Османской и Австро-Венгерской, причем две последние были разделены.

Главная причина поражения России в войне

В основе военных поражений и поражений власти лежала одна причина: кризис национальной идеи, лишавший смысла защиту существующего режима, страны, тормозивший творчество российских народов.

Солдат на войне защищает не абстрактную Родину, а конкретную Россию. В тот исторический период ею была самодержавная Россия, иной не было. Её живым олицетворением был царь – Помазанник Божий, вот его-то и не захотели в тот момент защищать ни многие солдаты и офицеры, ни даже командующие фронтами, в решающий момент в феврале 1917 года высказавшиеся в большинстве своем за отречение царя.

Народ потерял идею, цель и смысл существования России. В самодержавие, опиравшееся на православие, уже мало верили, а поднимающийся рационализм в форме либеральной и социалистической идей работал против и православия, и самодержавия.

За полгода Временное правительство развалило ту армию, которая ей досталась от царской власти. Новую идею – либеральную солдаты тоже отказались защищать. Народ и армия разочаровались в результатах действия либералов и охотно поддержали большевиков в октябре 1917 года.

В 1917 году, в отличие от 1915-го, армия имела достаточно вооружения и боеприпасов для ведения боевых действий, но у нее не было главного – желания сражаться за конкретную Россию и конкретную власть: царскую и Временное правительство. Большевики не ставили целью продолжать войну, они хотели ее прекратить любой ценой.

Российская армия не была разгромлена на полях сражений, она разбежалась по домам, лишенная внятной идеи защиты сначала царской, а потом и либеральной России. Пришедшие к власти большевики заключили Брестский мир, выполнив, тем самым, своё обещание завершить войну.

В 1917 году идейный кризис охватил все слои российского общества: «верхи» не могли управлять страной по-старому, «низы» не хотели жить так, как жили прежде. Кризис «верхов» и политическое брожение «низов» были вызваны кризисом православной идеи и державшемся на ней самодержавием. Идейная немощь царской власти проявилась не только в мировоззренческой области, но и в других областях, напрямую влиявших на ход и исход войны. Экономические трудности и военные поражения усиливали колебания в правящих сферах, а также в среде господствующих классов в целом; в свою очередь шатания в «верхах» облегчали массам возможность проявления своего растущего недовольства. Одновременно массы напряженно искали новую идею, на основе которой можно было бы возродить российскую государственность. Такой идеей стал коммунизм.

Однако не война привела к разочарованию в царской власти и православной России, в них народ разочаровался десятилетием раньше, война лишь довела это разочарование до логического завершения – свержения самодержавия.

В литературе иногда пишут, что солдаты устали от войны. Это неверное утверждение, и не потому, что в Первую мировую были малые физические нагрузки, нет, любая война – это великий и страшно утомительный труд, однако солдаты устают от бесцельной и непонятной войны, а когда их ратный труд освящен великой идеей, люди могут воевать бесконечно долго. Те же «уставшие» русские солдаты, разбежавшиеся из окопов делить землю, потом еще четыре года воевали друг с другом с невиданным ожесточением в Гражданской войне.

Итоги, уроки, выводы

Война завершилась. В общей сложности она продолжалась 1568 дней. В ней участвовало 70% населения земного шара. Вооруженная борьба шла на фронтах протяженностью 2500 – 4000 км. Война стоила человечеству больше жертв, чем все войны предшествующего тысячелетия. Потери вооруженных сил всех держав-участниц мировой войны составили около 10 миллионов человек. До сих пор нет обобщенных данных по потерям мирного населения от воздействия боевых средств. Голод и эпидемии, причиненные войной, стали причиной гибели, как минимум, 20 миллионов человек.

В России около 20 млн мужчин (свыше 10,8 % населения) прошли через мясорубку кровавых боев, окопы и казармы Первой мировой войны.

Долгие годы в нашей стране Первая мировая война рассматривалась лишь как предтеча Октябрьской революции и гражданской войны. Между тем роль России в Первой мировой войне огромна. Восточный фронт имел важнейшее значение в 1914–1917 годах. В августе 1914 года русская армия по просьбе союзников начала преждевременное и плохо подготовленное наступление в Восточной Пруссии. Париж был, по существу, спасен этим наступлением русских войск. А два года спустя, в 1916 году, наша армия, бросившись в знаменитый Брусиловский прорыв, спасла итальянцев, терпящих поражение в Альпах. К сожалению, героизм и жертвенность наших войск оказались во многом бесполезными. Кроме потерь и разрушений Россия от этой войны не получила ничего. Более того, во многом в результате военного перенапряжения она прошла через две революции и гражданскую войну.

Ход и итоги войны дают обильную пищу для размышлений, выводов и уроков.

Важнейший, на наш взгляд, урок Первой мировой войны состоит в том, что она наглядно показала зависимость хода и исхода боевых действий не столько от талантов полководцев и командиров, сколько от творчества народа и государства, готовящегося к войне и ведущего боевые действия. Мировая война стала первой, в ходе которой решительным образом в той или иной мере поменялось почти все: вооружение, организация, способы действия войск. Эти изменения – результат творческой деятельности изобретателей, ученых, инженеров, техников, командиров, управленцев всех уровней. В эту творческую деятельность был вовлечен и народ, усилиями которого осуществлялись идеи как в экономике, производстве, так и на поле брани.

Второй важный урок заключается в отчетливом проявлении того, что для победы в войне ХХ века недостаточно хорошо и всесторонне подготовить вооруженные силы к войне. Опыт Германии показал, что начального превосходства в военной области недостаточно для достижения поставленных целей. Нужно творческое превосходство во всех связанных с войной отраслях экономики, государственного управления, промышленности, транспорта, науки, техники, социальной и мировоззренческих сферах. Запас идей в этих областях и их своевременное творческое развитие обеспечивают победу в длительной вооруженной борьбе. Такой запас идей, – реализованных и вновь созданных, воплощенный в ходе войны в новые вооружения и формы их применения, оказался у Англии, Франции, США. Меньше идей оказалось у Германии и совсем мало – у России.

Что касается России, то ее творческое отставание от западных стран, по мнению автора, не есть имманентное свойство российских народов, что подтверждает опыт СССР, который победил во Второй мировой войне уже гораздо более сильную фашистскую Германию, а позднее противостоял всему Западу в холодной войне. Решающее значение в создании и реализации новых идей играет мировоззрение, которое либо способствует, либо препятствует массовому творчеству. В самодержавной России условия для творчества оказались гораздо хуже, чем в коммунистическом СССР. Именно поэтому она проиграла Первую мировую, а Советский Союз Вторую мировую выиграл.

Первая мировая война показала, что в конечном счете побеждают те народы, которые создают лучшие и наиболее действенные идеи, на основе которых формируются лучшие войска и производятся лучшие вооружения, новые тактические формы, более крепкий тыл, способный обеспечить армию и страну всем необходимым. Кроме этого, воюющий народ должен быть способен создавать более эффективные идеи в идеологической, социальной, политической сферах, реализация которых позволит создать крепкое общество, нацеленное на победу и способное перенести тяжести и невзгоды войны. Такие идеи не были созданы в Германии, Австро-Венгрии, России, поэтому именно эти страны проиграли в Первой мировой войне.