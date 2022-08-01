Европа запасается дровами

Европа уже привыкает к постоянным призывам о сокращении потребления газа. Более того, это сокращение становится для нее реальностью – жестокой, тяжелой, но неизбежной. Громкие заявления о быстром переходе на альтернативные российским поставки топлива так и остаются заявлениями, заставляя европейцев искать уже не обходные пути закупки газа, а совсем другие способы отопления: например, банальные дрова.

Глава Еврокомисси Урсула фон дер Ляйен заявила, что проблема поставок газа из России затронула на сегодня 12 стран Евросоюза, и призвала готовиться к еще большему сокращению и даже к полному прекращению поставок топлива. Поводом к очередномув витку риторики послужил вполне серьезный сигнал: «Газпром» прекратил поставки в Латвию из-за нарушений условий отбора и оплаты газа.

До этого, напоминает ТАСС, «Газпром» полностью остановил поставки газа болгарской компании «Булгаргаз» и польской PGNiG в связи с неоплатой в рублях в установленный срок. 21 мая сообщалось об остановке поставок российского газа финской компании Gasum по той же причине, а затем поставки были остановлены в адрес датской Orsted, нидерландской GasTerra и Shell Energy Europe.

Понятно, что такая ситуация не может радовать европейцев – особенно в период аномальной жары. Даже кондиционер включить сейчас для них стало малодоступной роскошью. Что же говорить о грядущей зиме, когда Европу ждут проблемы с отоплением. Как пишет svpressa.ru, в Нидерландах к зимним холодам уже начали готовиться: в стране массово скупают дрова, чтобы не замерзнуть без российского газа. По информации СМИ, материал для топки может закончиться до конца лета – настолько велик ажиотаж. Кроме того, в стране на треть выросли продажи дровяных печей, хотя до зимы ещё далеко.

Нервозность и жара гонят газовые цены вверх

Цены на газ в Европе на базисе TTF на прошедшей неделе вырастали до 2200 долл. за 1000 кубометров, после чего немного понизились, отмечает аналитик по товарным рынкам компании «Открытие Инвестиции» Оксана Лукичева. Полноценная работа трубопровода «Северный поток – 1» оставалась под вопросом на фоне необходимости продолжения профилактических ремонтов турбин компании Siemens. Заполненность ПХГ в Европе по состоянию на 30 июля составляла 68,9%, увеличившись за неделю на 2,7%. Санкционно-политическая война с Россией продолжалась, разогревая внутренний европейский рынок.



В США стоимость газа в Henry Hub (фьючерсы на CME) продолжала расти и протестировала уровень 9,28 долл./mmbtu (332 долл. за 1000 кубометров), после чего цены опустились до 8,229 долл./mmbtu (295 долл. за 1000 кубометров). Рынок вернулся к уровням, наблюдавшимся до остановки работы завода во Freeport, снизившей на 15% экспортные мощности страны, поясняет аналитик.

Источником высокой волатильности является нервозная ситуация в Европе, повышающая экспортный спрос в США, указывает Лукичева. EIA сообщило, что Штаты стали крупнейшим экспортером СПГ в мире в первом полугодии 2022 года. Рост экспортных поставок составил 12% г/г, объемы выросли до около 11,2 млрд куб. футов в сутки. При этом 71% всех объемов был отправлен либо в ЕС, либо в Великобританию.

Рекордно высокие летние температуры повышали спрос на газ и на внутреннем американском рынке: сжигание газа в США установило рекорд за июль на прошлой неделе, превысив 45 млрд куб. футов в сутки (+17% г/г, +14% по сравнению со средним показателем за 5 лет). Запасы природного газа в американских ПХГ продолжали расти, но темпы роста продолжали падать из-за растущего потребления. В годовом выражении по состоянию на 22 июля запасы в ПХГ оставались на 10,8% ниже уровня прошлого года и на 12,5% ниже уровня за последние пять лет.

Стоимость природного газа в Азии на базисе JKM выросла до 41,54 долл./mm BTU или до 1487 долл. за 1000 кубометров, продолжает эксперт. Японские и тайваньские покупатели вышли на спотовый рынок с закупками для предстоящей зимы. Импорт СПГ в Японию за шесть месяцев 2022 года был на 3,5% меньше, чем в аналогичный период 2021 года.

Ситуация на рынке природного газа в ближайшем будущем останется сложной, уверена Лукичева. Общемировые цены в полной мере будут получать поддержку от роста потребления; спрос останется высоким в связи с летним сезоном, а необходимость закачки газа в хранилища усилит давление на рынок.

Невозврат турбин и латвийские нарушения давят на рынок

На котировки в первой половине дня понедельника мало влияет даже заметное падение цены нефти, обычно воздействующее на смежный рынок газа. Баррель Brent подешевел с пятницы с 110 до 103,4 долл., указывает главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман. Это происходит в преддверии заседания ОПЕК в среду, на котором ожидается решение об увеличении добычи. Но важнейшее значение имеют и вышедшие негативные данные по ВВП США. Он упал на 0,9% в квартальном исчислении – при прогнозе роста на 0,5%. Это сенсация, поскольку снижение наблюдается уже второй квартал подряд, что означает наступление технической рецессии в главной экономике мира.

Вероятно, предполагает эксперт, газовые цены в Европе без этих драйверов были бы ещё выше, но и они лишь ограничивает рост, не будучи способны продавить снижение, как у нефти. Дело в том, что на европейский рынок воздействуют свои факторы, не позволяющие ослабить котировки газа. Во-первых, как ни парадоксально, вышедшие 29 июля данные по ВВП еврозоны показали, в отличие от США, не снижение, а рост на 0,7% во 2 квартале относительно предыдущего периода (в годовом исчислении показатель поднялся на 4% при прогнозе роста на 3,4%).

Во-вторых, продолжает Гойхман, не менее, а может быть и более важно, что продолжается драма с газовыми турбинами для «Северного потока». Вышедший из ремонта в Канаде газоперекачивающий агрегат (ГПА) не возвращается «Газпрому» на компрессорную станцию (КС) «Портовая» из-за опасения санкций теперь не только со стороны Канады, но и от ЕС и Великобритании. Об этом стало известно вечером в пятницу. Тогда же обнародованы документы «Газпрома», информирующие, что и другие агрегаты на этой станции имеют поломки или выработали ресурс межремонтной эксплуатации и подлежат остановке. Сейчас лишь один из шести ГПА станции продолжает работу. В результате объём прокачки через КС 30 июля составил всего 33 млн кубометров при общей мощности до 167 млн. То есть, магистраль работает на 20%.

Кроме того, добавляет эксперт, негативно воспринимается рынком обнародованное «Газпромом» 30 июля заявление о прекращении поставок газа в Латвию из-за нарушения условий отбора газа. Это произошло после сообщения латвийского получателя Latvijas gāze о том, что компания приобретает российский газ, но не у «Газпрома», а у другого поставщика, и расплачивается за него в евро, а не в рублях.

Дальнейшая динамика котировок в ближайшие дни будет зависеть от развития истории с ГПА, итогов заседания ОПЕК, данных 3 августа по деловой активности в еврозоне, а 4 августа – ежемесячного отчёта Европейского центробанка по кредитно-денежной политике, заключает Марк Гойхман,

