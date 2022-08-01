Юг России в новых реалиях

Юг России исторически находился на пересечении торговых путей и военных действий. В течение веков свободолюбивые люди в постоянном недружественном окружении формировали принципы, которые сегодня востребованы в экономике трансформаций:

— кризис — не первый, не последний, а очередной;

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— даже самый глубокий кризис не бывает всеобщим;

— кризис возникает только в глупых головах и заканчивается, как только сформулирована стратегия собственного посткризисного развития.

Помимо своего жизнеутверждающего характера Юг России имеет ряд чисто экономических преимуществ. Среднегодовая температура на Юге примерно на 5 градусов выше, чем в Москве, что бывает критичным для выращивания отдельных сельхозкультур, создает более комфортные условия для жизни («теплее, чем в Москве, но прохладнее, чем в Дубае»). На сравнительно небольшой площади присутствуют все природные ландшафты: от пустынь, степей до альпийских лугов, заснеженных гор и субтропиков. Благоприятный температурный режим дополняют умеренные осадки, малые реки и водоемы, уникальные условия для туризма.

Географическое положение, природа и климат Юга России составляют важную часть глобальной конкурентоспособности региона в трансформационном развитии.

При этом на Юге России на 3,5% территории Российской Федерации проживает более 16% жителей страны: то есть плотность населения в регионе в 5 раз выше, чем в среднем на бескрайних просторах России.

Население Юга России — это уникальный состав разных культур, традиций, вероисповеданий, темперамента. Многообразие национальных особенностей и исторический опыт их взаимодействия, общность южного менталитета — важное конкурентное преимущество для трансформационного развития.

При этом новые условия — переформатирование российской экономики в условиях глобального геополитического противостояния предполагают особую роль Юга России в обеспечении нового ландшафта российских внешнеэкономических связей, создании новых конкурентоспособных производств, обеспечении качественных туристических услуг, продовольственной безопасности как России, так и мира в целом, налаживании новых транспортных коридоров.

В этих условиях главная задача Юга России – становление как нового центра конкурентоспособности не только российской, но и глобальной экономики, и превращение макрорегиона в новый центр опережающего развития.

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Юг России в ближайшие 3-4 года может стать одним из ведущих центров экономического роста в стране, выйти на передовые позиции по темпам роста и уровню доходов.

Однако для этого надо реализовать осмысленную стратегию. Ведущими секторами экономики Юга России должны стать производства, обеспечивающие повышение глубины переработки сельскохозяйственного и промышленного сырья, а также транспортно-логистические услуги, сфера туризма.

Критически важным условием для достижения целей развития Юга России является развитие его транспортно-логистической инфраструктуры с учетом необходимости расширения логистических операций со странами Азии, Индией, Ираном, странами Африки.

Уровень развития инфраструктуры — портовой, железнодорожной, авиационной, автодорожной — остается недостаточным для «разворота» в сторону новых рынков.

Новая стратегия Юга России должна предусмотреть как ускоренное развитие инфраструктуры региона, так и стимулы для развития предприятий в ключевых секторах экономики с предоставлением стимулов для частных инвестиций.

Даже когда экономика сжимается в макроэкономических показателях, антикризисная траектория Юга России выглядит очень привлекательно: масштабы производства растут быстрее, а цены производителей медленнее среднероссийских показателей.

В новых геополитических реалиях большинство предпринимателей Юга сформулировали контуры программ посткризисного развития: в условиях санкций надо поднять внутреннюю эффективность, выстроить новые цепочки поставок, новые системы финансирования, создать новый рыночный ландшафт, вырастить новых специалистов.

Важно подчеркнуть: антикризисная стратегия требует восстановления упавшего спроса на старые продукты и услуги, а посткризисное развитие — это восстановление спроса за счет новых продуктов, новых технологий и новых цен.

Позитивный опыт с импортозамещением в агробизнесе служит ярким примером для других отраслей Юга России. Уже имеются примеры самообеспечения, переключения на внутренних поставщиков, привлечения малых предприятий для быстрого освоения новых видов продукции и технологий. Экспортеры стали более внимательно относиться к внутреннему рынку. Импортеры находят схемы с участием посредников из третьих стран.

Антироссийские санкции были направлены на ограничение экспорта наших первичных ресурсов. Это значит, что первичные ресурсы будут использоваться для более глубокой переработки и внутреннего потребления на основе не только уже существующих в мире, но и новых, более эффективных технологий. Уже сейчас предприятия Юга России стали более активно взаимодействовать с вузами, общественными объединениями, органами власти для повышения финансовой грамотности, поддержки науки и технологий, активно участвуют в социально-образовательных проектах, хакатонах, вебинарах, конференциях.

В апреле-мае 2022 года банк «Центр-инвест» провел анкетирование почти 900 клиентов-предпринимателей Юга России по вопросам трансформации их бизнеса в течение ближайшего года и среднесрочной перспективе . Реакция предпринимателей на новую реальность в очередной раз подтверждает формулу успеха малого бизнеса: надо знать свой бизнес, свои рынки, свои преимущества на этих рынках и иметь свою стратегию развития. Ответы на вопросы анкеты — это конспект бизнес-плана трансформаций каждого предпринимателя. Большинство предпринимателей уверены в своем бизнесе, готовы занять освободившиеся рыночные ниши, расширить поставки из дружественных стран и других регионов, осваивать новые рынки, новые каналы продаж.

На горизонте 1-3 лет бизнес уверен в росте своей выручки, прибыли и оплате труда. При этом материальные затраты будут опережать общий сбалансированный рост, а численность персонала останется практически неизменной, то есть развитие бизнеса будет идти за счет роста производительности труда. У каждого бизнеса свои траектории трансформации, но общий тренд, как показал анализ анкет: малый бизнес готов к работе в новых реалиях. Хорошо воспринимают предприниматели Юга и ESG повестку.

Необходима, однако, реализация очень продуманных и масштабных системных мер для превращения этой предпринимательской энергии в реальные экономические показатели.